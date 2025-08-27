트럼프가 탐낸 ‘서명용 펜’ 즉석 선물

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

트럼프가 탐낸 ‘서명용 펜’ 즉석 선물

김진아 기자
김진아 기자
입력 2025-08-27 00:02
수정 2025-08-27 00:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

트럼프, 李대통령 펜 보며 “나이스”
직접 사인한 ‘마가 모자’ 등 답례도

이미지 확대
25일(현지시간) 열린 ﻿한미 정상회담을 기념해 양국 정상이 서로에게 건넨 선물. 이재명 대통령은 ① 서명용 펜과 ② 금속 거북선을 전달했고 도널드 트럼프 미국 대통령은 ③ 백악관 기념 메달, 본인 사인을 담은 ‘마가’(﻿미국을 다시 위대하게) 모자와 오찬 메뉴판을 선물했다. 워싱턴DC 연합뉴스
25일(현지시간) 열린 ﻿한미 정상회담을 기념해 양국 정상이 서로에게 건넨 선물. 이재명 대통령은 ① 서명용 펜과 ② 금속 거북선을 전달했고 도널드 트럼프 미국 대통령은 ③ 백악관 기념 메달, 본인 사인을 담은 ‘마가’(﻿미국을 다시 위대하게) 모자와 오찬 메뉴판을 선물했다.
워싱턴DC 연합뉴스


한미 정상회담을 기념해 이재명 대통령은 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령에게 미리 제작한 골프채, 거북선 모형, 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 카우보이 모자를 선물했다. 골프채는 국내 업체가 트럼프 대통령의 체형을 고려해 맞춤 제작한 퍼터로 트럼프 대통령의 이름이 새겨져 있다. 한미 조선 협력 마스가(MASGA)를 상징하는 거북선은 가로 30㎝·세로 25㎝ 크기로 기계 조립 명장인 HD현대중공업 오정철 기장이 제작했다.

이 대통령은 즉석에서 서명용 펜을 트럼프 대통령에게 선물하기도 했다. 트럼프 대통령이 이 대통령의 펜을 보고 “좋다(nice)”를 연발하다가 “도로 가져가실 거냐. 나는 그 펜이 좋다. 두께가 매우 아름답다. 어디서 만든 것이냐”라고 관심을 표하자 이 대통령이 “영광”이라면서 건넨 것이다. 제작사는 확인되지 않았지만 이 사실이 알려지자 모나미의 주가가 이날 20% 넘게 상승하기도 했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

트럼프 대통령은 자신의 피습 사진이 실린 사진첩을 이 대통령에게 선물했다. 또 회담 참석자들을 ‘기프트 룸’으로 안내해 선물을 고르도록 했고 마가 모자와 골프공, 셔츠용 핀 등에 직접 사인해 줬다. 기념 동전도 나눠줬다.

워싱턴 김진아 기자
2025-08-27 5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로