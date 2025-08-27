“한국서 숙청·혁명 일어나”… 정상회담 뒤흔든 트럼프 가짜뉴스

잘못된 정보 내뱉는 트럼프식 화법

2025-08-27 4면

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 첫 한미 정상회담을 앞두고 ‘교회·미군 기지 압수수색’ 등에 “매우 나쁜 일”이라고 말해 긴장을 불러일으켰다. 이후 “오해”라고 한발 물러났지만 ‘가짜뉴스’가 정상회담에까지 영향을 미치면서 가볍게 넘길 수는 없다는 지적도 나온다.트럼프 대통령은 이재명 대통령과 회담 직전 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는가? 숙청 혹은 혁명인 것처럼 보인다”는 등 폭탄 발언을 했다. 이후 이 대통령의 설명에 “오해라고 생각한다”고 했지만 “그 건에 대해 나중에 논의할 것”이라며 뒤끝을 남겼다.이 메시지는 특검팀이 최근 여의도순복음교회와 극동방송, 통일교 본부, 오산 공군 기지 등을 압수수색한 것을 염두에 둔 것으로 풀이된다. 정치권 안팎에서 트럼프 대통령 주변에서 왜곡된 정보를 흘리는 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 세력의 영향으로 이 같은 메시지가 나온 것 아니냐는 얘기도 있다. 마가 핵심 세력이 기독교 복음주의이기 때문이다.트럼프 행정부 내 인사까지 좌우할 만큼 막강한 영향력을 발휘하고 있는 마가 인플루언서인 로라 루머, 극우 보수주의자 고든 창 같은 인물도 트럼프 대통령에게 한국에 대한 왜곡된 이미지를 심어 줄 가능성이 크다. 루머는 지난 6월 이 대통령이 당선되자 엑스(X)에 “공산주의자들이 한국을 접수했다. 끔찍한 일”이라는 근거 없는 글을 올린 바 있다.특검은 ‘문제 될 것이 없다’면서도 조심스러워했다. 조은석 특별검사팀(내란 특검)은 “(오산 공군 기지) 압수수색 자료는 미군과 전혀 무관하다”며 “한국군만이 관리하는 자료”라고 강조했다. 이명현 특별검사팀(채해병 특검)도 교회 압수수색과 관련해 “수사상 필요해 진행한 것이며 법적 절차를 어긴 사실이 없다”고 밝혔다.주한미군 부지의 소유권을 요구한 트럼프 대통령의 발언 역시 잘못된 정보에 따른 것으로 보인다. 기존 한미주둔군지위협정(SOFA)상 미국이 주한미군 기지에 대해 영구 소유권을 갖는 것은 불가능하지만 법과 절차에 대한 확인 없이 본인 주장을 앞세운 것이다.일각에선 이 문제가 방위비 분담금 증액 등을 노린 협상용 발언일 것이라는 해석도 나온다. 두진호 한국국가전략연구원 유라시아센터장은 “부동산 업자 출신 트럼프 대통령의 성향, 미국의 동맹 현대화 등을 종합적으로 고려할 때 주한미군 기지 소유권 주장은 향후 한미 간 중요한 현안으로 부상할 것”이라고 전망했다.