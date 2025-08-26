[포토] ‘맞잡은 손’ 악수하는 한미 정상

방금 들어온 뉴스

[포토] ‘맞잡은 손’ 악수하는 한미 정상

입력 2025-08-26 01:55
수정 2025-08-26 02:43
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담을 위해 백악관을 찾은 이재명 대통령을 직접 맞이했다.

트럼프 대통령은 미 동부시간으로 12시32분께 이 대통령이 탑승한 차량이 도착하자 백악관 북측 현관에 직접 나와 이 대통령을 환영했다.

두 정상은 웃는 얼굴로 악수를 했으며 짧은 대화를 나눴다.

이 대통령이 차량에서 내리자 트럼프 대통령은 오른손으로 이 대통령과 악수를 하면서 왼손을 이 대통령의 왼쪽 팔에 갖다 대며 친근함을 표했다.

트럼프 대통령은 그러면서 무언가를 이 대통령에게 얘기했고, 이 대통령은 미소를 지으며 고개를 끄덕였다.

두 정상은 이어 취재진 카메라 쪽으로 몸을 돌려 사진 촬영을 위한 포즈를 취했다. 이때 트럼프 대통령이 이 대통령의 어깨에 손을 올리기도 했다.

트럼프 대통령은 취재진으로부터 “한국에 전할 메시지가 무엇이냐” 등의 질의에 “우리는 좋은, 훌륭한 회담을 가질 것이다”라고 답했다.

트럼프 대통령은 이어 이 대통령을 안내해 백악관 안으로 들어갔다.

두 정상은 트럼프 대통령 집무실인 오벌오피스에서 30분간 양자회담을 하고, 이후 캐비닛룸으로 장소를 옮겨 오찬을 겸한 회담을 이어간다.
온라인뉴스팀
위로