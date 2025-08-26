위성락 “방위비분담금 논의 없어…국방비 증액은 논의”

김소라 기자
입력 2025-08-26 12:22
수정 2025-08-26 13:20
“주한미군 부지는 공여하는 것…소유권 주고받지 않아”

한미 정상회담 관련 브리핑 하는 위성락 안보실장
한미 정상회담 관련 브리핑 하는 위성락 안보실장 [위성락 안보실장이 25일(현지 시간) 미국 워싱턴D.C 프레스센터 내 중앙기자실에서 한미 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.08.26. 뉴시스


25일(현지시간) 열린 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 주한미군 부지의 소유권을 요청할 수 있다고 밝힌 것에 대해 대통령실이 “주한미군 기지 소유권은 주고받는 것이 아니다”라고 일축했다.

위성락 대통령실 국가안보실장은 이날 워싱턴D.C.의 한 호텔에서 브리핑을 열고 “주한미군 부지는 공여하는 것”이라며 이같이 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 이재명 대통령과의 정상회담에서 “내가 하고 싶은 일들 중 하나는 어쩌면 한국에 우리가 큰 기지(fort)를 갖고 있는 땅의 소유권을 우리에게 달라고 요청하는 것”이라고 말했다.

이어 “우리는 기지를 건설하는 데 엄청난 돈을 썼고 한국이 기여한 게 있지만 난 그걸(소유권을) 원한다. 우리는 임대차 계약(lease)을 없애고 우리가 엄청난 군을 두고 있는 땅의 소유권을 확보할 수 있다”고 덧붙였다.

위 실장은 또 정상회담에서 한국의 방위비 분담금 증액 관련 논의는 없었다고 밝혔다.

위 실장은 “SMA(방위비분담특별협정)를 재건하자거나 SMA를 다시 오픈해서 (방위비 분담금을) 늘리자 하는 논의는 없었다”고 전했다.

다만 국방비 증액에 대한 이야기는 있었으며 이 대통령이 먼저 거론한 것이라고 밝혔다.
