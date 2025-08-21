한미 정상회담서 원자력협정 개정 추진

연구용 플루토늄 재처리권 목표

정부가 미국과의 원자력 협정 강화 등을 강조하며 한미 원자력협정 개정 시도를 추진하는 것으로 알려졌다. 오는 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열리는 한미 정상회담에서도 이 문제가 다뤄질 것으로 보인다.20일 외교소식통 등에 따르면 정부가 이미 한미 양국이 원자력협정 개정을 위한 물밑 논의를 시작하며 첫 정상회담 의제 중 하나로 검토하고 있다.앞서 조현 외교부 장관은 지난 18일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 한미 정상회담에서 한국이 얻어야 할 것으로 핵연료 농축과 재처리 등 원자력 관련 사안을 거론하기도 했다. 그러면서 “한미 원자력협정 개정을 ‘잠재적 핵보유’를 위해서가 아닌 환경·산업 차원에서 필요하다는 걸 강조하는 게 중요하다”고도 했다.이와 관련, 정부 관계자는 “한반도 비핵화라는 목표 아래 잠재적 핵보유를 위한 군사 목적이 아닌 산업 측면에서조차 오히려 원자력 주권을 행사하지 못해 온 것에 대한 공감대가 있다”고 전했다.2015년 합의돼 2035년까지 유효한 현행 한미 원자력협정의 유효기간을 아직 10년이나 남겨두고 정부가 협정 개정 카드를 꺼내는 것은 원전에 쓰이는 핵연료 제조를 위한 우라늄 농축과 사용후핵연료에서 플루토늄을 추출하는 재처리 권한을 확보하기 위해서다.현행 협정에 따라 미국의 동의를 얻어 20% 미만의 우라늄 농축과 연구 목적 등으로만 일부 사용후핵연료 재처리가 가능하도록 규정돼 있다. 그러나 미국의 사전 승인을 얻기 어려운 데다 상업적 핵연료 재처리와 고농축은 불가능해 원자로를 설계·건설할 기술을 갖고도 한계가 분명하다는 지적이다. 우리 원전의 사용후핵연료 저장 시설이 2030년쯤부터 포화 상태가 될 것으로 전망돼 개정이 시급하다는 목소리도 높다.전봉근 국립외교원 명예교수는 “특히 도널드 트럼프 대통령이 원전 발전 용량을 2050년까지 현재의 4배로 늘리겠다는 등의 행정명령에 서명하며 원전 확대 의지를 강하게 보이고 있는 만큼 원자력 기기 제작 역량을 갖춘 한국이 적극적으로 투자, 합작 등을 통해 원자력 강화를 위한 협력을 추진해 볼 수 있다”고 설명했다.