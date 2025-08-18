非육사 출신 원스타에 방첩사 개혁 맡긴다

사령관 직무대행에 편무삼 준장

정식 진급땐 소장급 지휘부대 격하

계엄 앞장 방첩사 고강도 재편할 듯

편무삼 육군 준장. 연합뉴스

2025-08-18 4면

국군방첩사령부 참모장 대리 겸 사령관 직무대행에 육군사관학교가 아닌 학사장교 출신의 편무삼 육군 준장이 발탁됐다. 12·3 비상계엄에서 핵심 역할을 한 방첩사를 강도 높게 개혁하겠다는 의도로 풀이된다.국방부는 “18일부로 방첩사령관 직무대리를 이경민 육군 소장에서 편 준장으로 교체할 예정”이라고 밝혔다.기존에는 방첩사 사령관은 중장이, 참모장은 소장이 맡아 왔다. 군 안팎에선 편 준장이 이번 하반기 인사에서 소장으로 진급해 정식으로 사령관을 맡아 방첩사 개혁을 이끌 가능성이 제기된다. 그렇게 되면 방첩사는 소장급 지휘부대로 격하된다.지난해 12·3 비상계엄 당시 방첩사는 이른바 ‘정치인 체포조’를 운영하는 등 핵심 역할을 수행한 것으로 알려져 있다. 이후 이재명 대통령은 방첩사 개혁을 대선 공약으로 내놨고 국정기획위원회도 지난 13일 대국민 보고대회에서 국방 분야 주요 과제로 방첩사의 폐지와 필수 기능 분산 이관을 발표했다. 방첩 업무는 방첩사에 두고 수사 기능은 국방부 조사본부로, 보안 기능은 국방정보본부 및 각 군으로 이관하는 방안 등이 거론된다.육사 출신이 아닌 편 준장을 통해 조직 내부 개혁도 추진할 것으로 보인다. 앞서 문재인 정부에서도 국군기무사령부 개혁을 추진하면서 ‘육사 카르텔’을 깨기 위해 학군장교 출신 남영신 당시 중장을 기무사령관에 발탁한 바 있다.편 준장은 공주고, 광주대 법학과를 졸업한 뒤 1995년 학사장교 26기로 임관했다. 이후 제7공수특전여단장과 제2작전사령부 작전계획처장 및 작전처장 등을 지냈다.국방부는 편 준장에 대해 “방첩사 조직 안정을 위한 적임자로 방첩사와 관련한 현안 업무들을 안정적으로 추진할 것으로 기대한다”고 평가했다.