'평양 무인기 관여 의혹' 이승오 합참 작전본부장 직무정지

방금 들어온 뉴스

‘평양 무인기 관여 의혹’ 이승오 합참 작전본부장 직무정지

류재민 기자
류재민 기자
입력 2025-08-14 11:28
수정 2025-08-14 11:28
이승오 합동참모본부 작전본부장. 뉴시스
이승오 합동참모본부 작전본부장. 뉴시스


국방부는 평양 무인기 침투에 관여했다는 의혹을 받는 이승오 합동참모본부 작전본부장(육군 중장)의 직무정지를 위한 분리파견을 14일 단행했다고 밝혔다.

'12·3 비상계엄' 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀은 이 본부장을 피의자로 전환하고 이 본부장 자택과 사무실 등을 압수수색했다. 이 본부장은 직권남용 권리행사 방해와 허위공문서 작성 등 혐의를 받는다.

특검팀은 합참이 김용현 전 국방부 장관의 지시에 따라 북한을 도발하려는 목적으로 평양에 무인기 투입 작전을 진행했는지 수사 중이다.

이와 관련 이 본부장은 지난달 참고인 조사에서 김 전 장관의 지시로 지난해 10월 3일과 9일, 10일에 평양 무인기 투입 작전을 수행했다고 진술한 것으로 알려졌다.

합참은 오는 18일 시작되는 한미연합 '을지 자유의 방패' 연습에 차질이 없도록 작전본부장 직무대리에 손정환 전략기획본부장(공군 중장)을 임명했다.
류재민 기자
