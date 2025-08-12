李 “신짜오, 쭉슥회”… 첫 국빈 만찬에 재계·문화·체육계 총출동

방금 들어온 뉴스

李 "신짜오, 쭉슥회"… 첫 국빈 만찬에 재계·문화·체육계 총출동

박기석 기자
박기석, 허백윤, 손지연 기자
입력 2025-08-11 23:47
수정 2025-08-11 23:47
베트남 당서기장 11년 만의 방한

李, 현지어로… 럼 “李부부 국빈 초청”
만찬 메뉴는 봉화 특산물 퓨전 한식
최태원·정의선·구광모·신동빈 참석
이루마 피아노 연주… 박항서도 자리
K9자주포, 공산국가 첫 수출 예정
이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 청와대 영빈관에서 열린 한·베트남 정상 간 공식 만찬에서 또럼 베트남 공산당 서기장 부부와 건배하고 있다. 이 대통령은 만찬 건배사로 '쭉슥회'(건강을 기원합니다)를 제의하며 베트남과의 친근감을 드러냈다.
이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 청와대 영빈관에서 열린 한·베트남 정상 간 공식 만찬에서 또럼 베트남 공산당 서기장 부부와 건배하고 있다. 이 대통령은 만찬 건배사로 ‘쭉슥회’(건강을 기원합니다)를 제의하며 베트남과의 친근감을 드러냈다.
연합뉴스


“신짜오(베트남어로 안녕하세요). 베트남에선 손님이 집에 오시는 걸 복으로 여긴다고 들었습니다.”

이재명 대통령이 11일 정부 출범 후 외국 정상으로는 처음 방한한 또럼 베트남 공산당 서기장을 위해 국빈 만찬을 주최하며 특별 예우했다. 이 대통령은 건배사에서 베트남어와 고전을 인용하며 베트남과의 친밀함을 드러냈다. 아울러 국빈 만찬에는 한국의 재계 총수는 물론 베트남과 각별한 인연이 있는 한국의 문화·예술계 인사들도 총출동하면서 베트남과의 우호를 다졌다.

이 대통령 부부와 럼 서기장 부부는 이날 청와대 영빈관에서 열린 국빈 만찬에 참석했다. 이 대통령은 건배사에서 “베트남을 대표하는 고전 문학인 끼에우전에서 부부의 언약을 맺은 끼에우와 낌쫑은 서로에 대해서 강같이 길고 산처럼 굳은 맹세를 했다”고 소개하며 약 10만쌍의 베트남 다문화 가정으로 이어져 있는 양국 간 인연을 강조했다. ‘신짜오’로 건배사를 시작한 이 대통령은 ‘쭉슥회’(건강을 기원합니다)를 건배사로 제의하며 발언을 마무리했다.

럼 서기장도 “가까운 시일 내에 대통령과 여사께서 국빈 자격으로 베트남을 방문해 주시길 정중히 초청드린다”고 화답했다.

만찬에는 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독 등 정부·정치권·경제·문화·체육계 인사 총 66명이 참석했다.

만찬 메뉴는 경북 봉화의 특산물이 활용된 퓨전 한식이 준비됐다. 고려 말 한반도에 정착한 베트남 왕자 이용상의 후손인 화산 이씨가 한국전쟁 후 봉화에 정착한 점을 고려한 것이다. 만찬 공연에서는 럼 서기장이 가장 만나고 싶어 한 한국 음악가인 피아니스트 이루마가 자신의 대표곡을 연주했다.

베트남 당서기장의 방한은 11년 만이며 지난해 8월 취임한 럼 서기장이 한국을 찾은 것은 처음이다. 이 대통령이 럼 서기장을 극진히 환대함으로써 한국의 3대 교역국인 베트남과의 협력 강화에 초석을 다졌다는 평가다.

李정부 찾은 첫 해외정상은 베트남… “1500억 달러 교역 달성 노력”
李정부 찾은 첫 해외정상은 베트남… “1500억 달러 교역 달성 노력” 이재명 대통령이 11일 서울 용산 대통령실에서 열린 한·베트남 확대 정상회담에 앞서 또럼 베트남 공산당 서기장과 악수하고 있다. 이 대통령은 양국이 자유무역협정(FTA) 10주년을 맞은 것을 언급하며 “2030년까지 한국과 베트남이 교역 규모 1500억 달러 목표를 달성하도록 노력하겠다”고 밝혔다. 연합뉴스


앞서 이 대통령과 럼 서기장은 이날 서울 용산 대통령실에서 정상회담을 하고 양국의 교역 규모를 지난해 867억 달러에서 2030년까지 1500억 달러로 약 1.7배 확대하기 위해 노력하기로 했다. 양국은 방산 및 치안 분야 협력도 강화하기로 했다. 이와 관련, 한화에어로스페이스가 베트남에 3518억원 규모의 K9 자주포를 대한무역투자진흥공사(코트라)를 통해 ‘정부 간 거래’(G2G)로 수출하는 것으로 알려졌다. 베트남 수출이 사실이라면 공산권 국가에 대한 첫 방산 수출이다.
박기석·허백윤·손지연 기자
2025-08-12 5면
