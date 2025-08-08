“위 고 투게더”…한미 ROTC 뜨겁게 뭉쳤다

“위 고 투게더”…한미 ROTC 뜨겁게 뭉쳤다

류재민 기자
류재민 기자
입력 2025-08-08 16:38
수정 2025-08-08 16:38
7~8일 양국 후보생들 합동훈련 실시

8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’이 실시된 가운데 한미 양국 ROTC 후보생들이 서로의 수통의 물을 이용해 무더위를 식히고 있다. 2025.8.8 육군 제공
8일 충북 괴산 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’이 실시된 가운데 한미 양국 ROTC 후보생들이 서로의 수통의 물을 이용해 무더위를 식히고 있다. 2025.8.8 육군 제공


한미 육군 ROTC 사관후보생들이 함께 훈련하며 한미동맹의 우정을 다졌다고 육군이 8일 밝혔다.

육군은 지난 7일부터 이날까지 이틀에 걸쳐 충북 괴산군 육군학생군사학교에서 ‘한미 ROTC 사관후보생 동반훈련’을 실시했다고 밝혔다. 양국 후보생들의 교류는 2011년 한국 ROTC 창설 50주년을 맞아 시작됐고 한미동맹 70주년이었던 2023년부터는 연합훈련을 병행하고 있다.

올해는 미국에서 38명의 후보생이 한국 ROTC 3학년 유격훈련에 동참했다. 후보생들은 한국군 동료 후보생과 짝을 이뤘고 본격적인 훈련에 돌입해 유격체조 및 유격장애물 훈련을 함께 실시했다.

훈련 종료 후에는 양국 후보생들 간 친선교류 행사가 진행됐다. 양국 후보생들은 동반훈련에 대한 소감을 나누고 한미동맹의 중요성에 대한 의견을 교환했다.

미국 조지메이슨대의 울프 시에나 후보생은 “한국 후보생들과 함께 훈련하면서 보람되고 잊을 수 없는 경험을 했다”면서 “이번 훈련에서 형성한 신뢰를 바탕으로 한국 후보생들과 지속적인 유대관계를 쌓아 앞으로 한미동맹의 미래를 함께 이끌어가고 싶다”는 소감을 전했다.

유격체조를 실시하는 한미 ROTC 후보생들. 2025.8.8 육군 제공
유격체조를 실시하는 한미 ROTC 후보생들. 2025.8.8 육군 제공


청주대 엄다영 후보생은 “미 후보생들과 같이 훈련받고 생활하며 그들이 한미동맹의 역사와 가치에 대해 매우 소중하게 생각하고 있다는 것을 느낄 수 있었다”면서 “대한민국의 자유와 평화를 지켜나가기 위해 공고한 한미동맹 유지에 일조하겠다고 생각했다”고 밝혔다.

이남술(대령) 육군학생군사학교 교무처장은 “짧은 훈련 기간이었지만 한미 후보생들이 함께 땀 흘리고 훈련하며 전사적 기질을 배양하고 우정을 나눌 수 있었던 소중한 시간이었다”면서 “양국 후보생들이 맺은 인연이 훗날 한미동맹의 공고한 토대가 될 것이라 기대한다”고 말했다.

육군은 양국 후보생들의 교류를 점진적으로 확대해 나갈 방침이라고 밝혔다. 동계에는 한국 후보생들이 미국으로 ‘해외 리더십 함양훈련’을 떠나 미 후보생들과 함께 2~4주간 교육훈련을 받을 예정이다.
류재민 기자
