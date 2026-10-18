가수 공연 뚝 끊고 “김민석 당대표님 모십니다”…국힘 “무대 모욕했다” 맹공

지역 축제 축하공연 도중 무대 올라

공연하던 가수 흰, 잠시 퇴장

“가수에게 무례” 네티즌 비판 쏟아져

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 15일 전북 순창군에서 열린 제21회 순창장류축제 개막식 축하공연에서 가수 흰(HYNN·박혜원)의 공연 도중 무대에 올랐다. 자료 : 유튜브 ‘신호등TV’ 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 15일 전북 순창군에서 열린 제21회 순창장류축제 개막식 축하공연에서 가수 흰(HYNN·박혜원)의 공연 도중 무대에 올랐다. 자료 : 유튜브 ‘신호등TV’

세줄 요약 전북 순창군 축제 축하공연에서 가수 흰의 무대가 중단되고 김민석 더불어민주당 대표가 초대돼 인사하는 일이 벌어졌다. 관객과 네티즌은 무례하다고 비판했고, 국민의힘은 무대 모욕이라며 김 대표를 강하게 공격했다 순창 장류축제 축하공연 중 무대 중단 논란

가수 흰 공연 도중 김민석 대표 무대 초대

네티즌 비판 확산, 국민의힘 강한 공세

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전북 순창군의 지역 축제 축하공연 도중 주최 측이 가수의 무대를 중단시키고 김민석 더불어민주당 대표를 무대로 초대해 인사하도록 해 ‘과잉 의전’ 논란이 불거졌다. “가수에 대한 예의가 아니다”라는 네티즌들의 비판이 이어지는 가운데 국민의힘은 김 대표를 향해 맹공을 폈다.18일 정치권 등에 따르면 문제의 해프닝은 지난 15일 순창군 순창전통고추장민속마을 주무대에서 열린 ‘제21회 순창장류축제’ 개막식 축하공연에서 벌어졌다.축하공연 무대에 선 가수 흰(HYNN·박혜원)은 ‘하늘을 달리다’, ‘주인공 연습’ 등 두 곡을 부른 뒤 다음 곡을 준비하고 있었는데, 사회자가 “중간에 들어오는 게 아니지만 엄청난 팬 한 분이 계신다”며 돌연 무대에 개입했다.사회자는 “(제가) 올라온 이유가 박혜원씨를 가까이서 보고 싶어하는 팬이 계신다”며 “(이분께서) 한 말씀 하시고 박혜원씨 노래를 들어보려고 한다”고 설명했다.이어 “초대손님 김민석 당대표님 무대로 모시겠다”고 외쳤고, 흰은 무대를 양보한다는 손짓을 취한 뒤 서둘러 무대 아래로 내려갔다.무대에 오른 김 대표는 마이크를 잡고 관객들을 향해 “김민석입니다. 오늘 분위기 좋으시죠?”라며 인사했다.“이 축제가 예비 글로벌 세계적인 축제로 갈 수 있다고 믿고 응원해달라”는 김 대표는 “순창은 장맛과 사람이 좋고, 정부에서 일하는 정동영 장관의 고향이자 박희승 의원의 지역구여서 좋다”며 인사를 이어갔다.김 대표의 발언이 끝난 뒤 사회자는 흰을 다시 무대로 불러들였다. 가까스로 공연이 재개된 뒤 흰은 나머지 세 곡을 부른 뒤 무대를 마쳤다.해당 공연을 생중계한 유튜브 영상 등이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산했고, 네티즌들은 “가수에게 무례했다”, “흰의 팬이라면 인사라도 해야 하는 것 아니냐”, “저런 상황에서도 무대 잘 마친 흰이 프로다” 등의 댓글이 달렸다.다만 김 대표가 흰의 무대 도중 무대에 오른 것이 김 대표 또는 민주당 측의 요청이었는지, 주최 측의 판단이었는지는 확인되지 않았다.국민의힘은 김 대표가 가수의 무대에 ‘갑질 난입’했다며 공세를 폈다.최수진 원내수석대변인은 이날 논평을 내고 “김 대표가 지역 축제에서 가수의 무대를 강제로 중단시키고 난입하는 황당한 촌극을 벌였다”면서 “한창 열창하던 초대 가수는 쫓기듯 무대 아래로 물러나야 했다”라고 지적했다.최 원내수석대변인은 “주권자인 국민의 소중한 문화 향유권마저 권력의 발아래 두겠다는 오만함의 극치”라며 “시민들이 즐겨야 할 축제를 자당 정치인들의 이름표나 뿌리는 유세장으로 악용했다”라고 날을 세웠다.이어 김 대표를 향해 “축제를 망치고 무대를 모욕한 사태에 대해 관객 앞에 당장 무릎 꿇고 사과하시라”면서 “남의 마이크를 함부로 뺏어 쥔 권력의 끝은, 결국 성난 민심에 의해 무대 밖으로 끌려 내려오는 비참한 ‘강제 퇴장’뿐”이라고 맹공했다.