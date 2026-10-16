[속보] 차기 총선, 여야 중 누가 이겨야하는지 물어보니…與 34% 대 野 47%

차기 총선 ‘정부 견제론’ 47% vs ‘정부 지원론’ 34%
한국갤럽, 주요 정계인물 7인 호감도 조사도
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김민석 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회에서 만나 대화하고 있다. 김 대표 취임 후 두 대표가 공식적으로 만난 것은 처음이다. 2026.8.24 홍윤기 기자
2028년 치러질 제23대 총선에서 ‘정부 견제론’이 ‘정부 지원론’을 앞선다는 여론조사 결과가 16일 나왔다.
한국갤럽이 지난 13~15일 전국 만 18세 이상 1003명을 대상으로 내년 총선 결과 전망을 조사한 결과 ‘현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다’(정부 견제론)는 응답이 47%로 우세했다.
‘현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다’(정부 지원론)는 의견은 34%에 그쳤다.
지역별로는 서울에서 견제론이 55%로 가장 높게 나타났다. 전남광주·전북에서는 지원론이 60%로 가장 높았다.
연령별로는 40대(50%)와 50대(48%)를 제외한 모든 연령층에서 견제론이 우세했다.
더불어민주당 지지층은 73%가 지원론(견제론 13%)을, 국민의힘 지지층은 89%가 견제론(지원론 3%)을 택했다.
지지 정당이 없는 무당층에서는 견제론이 49%로, 지원론(16%)의 3배에 달했다.
이념 성향 중도층에서도 견제론(44%)이 지원론(36%)보다 우세했으나, 무당층에 비해 양론 격차가 크지 않았다.
7인 호감도 조사…오세훈-한동훈-김민석-조국-정청래 순주요 정계 인물 7명에 대한 호감도 조사에서 오세훈 서울시장이 30%로 가장 높은 호감도를 기록했다. 오세훈 시장의 비호감도는 57%였다.
이어 무소속 한동훈 의원이 23%(비호감도 64%), 김민석 민주당 대표 21%(비호감도 59%), 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장 20%(비호감도 68%), 정청래 민주당 전 대표 19%(비호감도 66%) 순이었다.
장동혁 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 의원은 14%로 조사 대상 중 호감도가 가장 낮았다.
장동혁 대표에 대한 비호감도는 68%, 이준석 의원의 비호감도는 72%로, 7명 중 비호감도가 가장 높았다.
진영별로 진영 내 호감도를 살펴보면 민주당 지지층에서는 김민석 대표(45%), 정청래 전 대표(39%), 조국 원장(37%) 순이었다.
국민의힘 지지층에서는 오세훈 시장(63%)이 가장 높았고, 한동훈 의원(47%), 장동혁 대표(35%) 순이었다.
중도층에서는 오세훈 시장(27%), 김민석 대표(23%), 한동훈 의원(22%)이 20%대 호감도를 얻었고, 나머지 인물들은 10%대에 그쳤다.
이번 조사에 포함된 7명은 지난 대선 이후 실시한 ‘선호 장래 정치 지도자’ 조사에서 매번 거론된 사람들이라고 한국갤럽은 설명했다.
조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, 응답률은 10.4%다.
이정미 서울시의원, 제2회 백의종군길 도보행진 출정식 참석… “역사의 길, 시민과 함께 잇는다”
서울시의회 이정미 의원은 지난 15일 서울 종각에서 열린 ‘제2회 백의종군길 도보행진 출정식’에 참석해 백의종군길의 역사적 가치를 되새기고, 백의종군길 서울 구간 복원과 역사문화자원으로서의 활용을 위한 여정의 시작을 함께했다. 이날 출정식 자리에는 최재형 종로구 국민의힘 당협위원장을 비롯해 이정미 서울시의원, 백의종군길 조직위원회 관계자들과 한국노총 측, 그리고 수많은 시민이 함께 자리해 백의종군길이 지닌 뜻깊은 역사적 의미를 되새기고 이번 도보행진의 무사 완주를 한마음으로 기원했다. 임진왜란이 한창이던 1597년, 충무공 이순신 장군이 직접 겪었던 백의종군의 발자취를 고스란히 따라가는 이 길은 서울시를 기점으로 경기도, 충청남도, 전라북도, 전라남도를 거쳐 경상남도 합천군에 이르기까지 총연장 약 670km에 달하는 대규모 역사문화탐방로이다. 지난 15일 포문을 열고 약 한 달간의 대장정에 돌입한 이번 도보행진 기간 동안, 참가자들은 전 구간을 두 발로 직접 걸으며 그 길에 서려 있는 역사적 교훈과 가치를 깊이 있게 체득할 예정이다. 아울러 체계적인 현장 점검을 통해 정비나 보수가 시급하거나 새롭게 노선을 개척해야 할 지점들을 세밀하게 파악하고, 관계
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자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
세줄 요약
- 총선 전망서 정부 견제론 47%로 지원론 앞섬
- 서울 견제론 우세, 호남은 지원론 강세
- 호감도 1위 오세훈, 이준석·장동혁 낮음
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