與 “조희대는 직무유기” 맹공…野 “대통령 대법관 쇼핑” 맞불

국회 법사위 헌재·공수처 국감

이미지 확대 13일 국회 법제사법위원회 헌법재판소 국정감사 도중 국민의힘 주진우 의원을 비롯한 국민의힘 의원들과 더불어민주당 의원들이 주 의원의 신상 발언을 두고 설전을 벌이고 있다. 2026.10.13

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연합뉴스

세줄 요약 헌재 국감에서 여당은 대법관 공석 사태의 책임을 조희대 대법원장에게 돌리며 직무유기라고 몰아세웠다. 야당은 대통령의 재제청 요구에 법적 근거가 없다며 대법관 쇼핑이라고 반박했다. 공수처 국감에서는 대통령과 국회의원 수사를 현행대로 유지해야 한다는 입장도 나왔다. 대법관 공석 책임 두고 여야 정면 충돌

재제청 요구 근거 놓고 헌재 답변 회피

공수처, 대통령 수사 현행 유지 주장

2026-10-14 6면

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대법관 임명 제청을 둘러싼 청와대와 대법원 간 갈등 여파가 헌법재판소 국정감사장까지 뒤흔들었다. 여당은 대법관 공석 사태의 책임이 조희대 대법원장에게 있다고 몰아세운 반면, 야당은 이재명 대통령의 재제청 요구에 근거 조항이 없다고 맞섰다.13일 열린 국회 법제사법위원회의 헌재 국감에서는 조 대법원장이 앞서 “국회와 대통령이 대법원장 제청에 전혀 관여할 수 없다”며 청와대의 재제청 요구에 ‘위헌’이라고 한 발언을 두고 헌법적 해석을 요구하는 질의가 쏟아졌다.손인혁 헌재 사무처장은 “헌법의 해석론 문제다. 이 사건과 관련해 권한쟁의심판이 접수돼 있어 의견을 내기 적절하지 않다”고 즉답을 피했다. 국민의힘 의원 109명은 지난달 헌재에 이 대통령을 상대로 한 권한쟁의심판을 제기한 상태다. 김한규 더불어민주당 의원이 권한쟁의심판의 각하 가능성을 묻자 손 처장은 “기존 선례를 보면 그런 판단도 가능하다”고 답했다. “대법관 공석을 방치하는 건 직무유기가 아니냐”는 이성윤 민주당 의원의 질의에는 “헌법적으로 바람직한 상태 아니다”고 밝혔다.반면 국민의힘은 재제청 요구가 법적 근거가 없는 ‘대법관 쇼핑’이라고 반발했다. 야당 간사인 박형수 의원은 “재제청을 요구할 헌법상 근거도 관례도 없지 않느냐”고 물었고 손 처장도 “문헌적으로는 없다”고 했다. 김태규 의원 또한 “제청권을 법률로 제한할 수는 없지 않냐”고 하자 손 처장은 “당연히 그렇다”고 답했다.재판소원을 둘러싼 여야 공방도 이어졌다. 박은정 조국혁신당 의원은 “조 대법원장이 재판소원 도입 시 ‘소송 지옥’이 될 것이라 겁박했으나 하나도 입증되지 않았다”고 비판했다. 이에 맞서 곽규택 국민의힘 의원은 “제도 도입 이후 99.6%가 각하됐다”며 “이재명 피고인이 대법원에서 유죄 확정 판결을 받을 경우 재판소원이라도 받아보려 만든 제도라는 국민적 의구심을 증명하는 결론”이라고 맞받았다.오후에 열린 고위공직자범죄수사처 국정감사에서 오동운 공수처장은 수사 대상에서 대통령, 국회의원 등을 제외하는 방안에 대해 반대 의견을 밝혔다.오 처장은 중대범죄수사청과 수사 범위가 겹친다는 김기표 민주당 의원의 지적에 “(행정안전부 산하 기관인) 중수청은 독립성에 우려가 따른다. 개청 상황을 더 지켜보고 논의해도 늦지 않다”며 “권력 견제는 공정성이 중요하기 때문에 공수처가 대통령, 국회의원 수사를 담당하는 현행 제도를 유지, 발전시켜야 한다”고 말했다.