“노무현 모욕·패륜 정치” vs “그러시든가요”…연일 불붙는 한민수-한동훈 ‘독설전’

세줄 요약 한민수 더불어민주당 최고위원과 한동훈 의원이 SNS에서 연일 거친 말을 주고받으며 공방을 키운다. 한 최고위원은 국민의힘 내부 상황과 한 전 대표를 겨냥해 제명과 퇴출을 언급하며 강하게 비판했고, 한 의원은 이를 두고 민주당 최고위원의 수준이라며 맞받아쳤다. 한민수·한동훈 SNS 독설 공방 격화

국민의힘 내부 상황 겨냥한 직격 비판

노무현 관련 의혹 두고 거친 설전 지속

이미지 확대 한동훈 무소속 의원이 3일 국회 로텐더홀에서 김승원 법무부장관 후보자 의혹과 관련해 백브리핑을 하고 있다. 2026.9.3 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 한동훈 무소속 의원이 3일 국회 로텐더홀에서 김승원 법무부장관 후보자 의혹과 관련해 백브리핑을 하고 있다. 2026.9.3 안주영 전문기자

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한민수 더불어민주당 최고위원과 한동훈 무소속 의원이 연일 날 선 독설을 주고받으며 공방의 수위를 높이고 있다.한 최고위원은 8일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 국민의힘 내부 상황을 겨냥하며 “장동혁 대표가 그간 뭘 잘했는지 찾기 힘들었는데, 요즘 한동훈 전 대표를 보면 ‘오죽했으면 당에서 제명하고 쫓아냈을까’ 하는 생각이 든다”고 직격했다. 이어 “안에서 새는 바가지 밖에서도 샌다”며 강도 높게 비판했다.이에 한 의원은 한 최고위원의 게시글을 공유한 뒤 “민주당의 높은 수준을 보여주는 민주당 최고위원의 글”이라며 “일독을 권한다”고 짧게 응수했다.두 사람의 설전은 이번이 처음이 아니다. 최근 노무현 전 대통령 관련 의혹을 둘러싸고도 거친 말이 오갔다.한 최고위원은 지난 5일 “지금 한동훈의 싹을 자르지 않는다면 윤석열보다 백배 극악한 검찰독재정권이 나올 수 있다”며 “MB 정권 정치검사들의 일방적 주장으로 노무현 대통령님을 모욕하는 패륜 정치·저질 선동가 한동훈 퇴출에 앞장서겠다”고 목소리를 높였다.이런 비난에 한 의원은 “그러시든가요”라는 단 다섯 글자로 맞받아치며 냉소적인 반응을 보였다. 여야 인사 간의 수싸움과 독설전이 이어지면서 정치권의 신경전도 당분간 지속될 전망이다.