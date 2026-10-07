국감장 진출한 “군대 안갑니다”…“철없다” 탄식까지, “궁극적 폐지” 못 박았다

국정감사에서 ‘아겜 金 병역특례’ 도마

최휘영 “참 철없다”…강신철 “폐지·축소”

이미지 확대 7일 국회 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 국정감사에서 조계원 더불어민주당 의원이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 따낸 일부 선수들의 병역 관련 실언을 지적했다. 자료 : MBC 보도화면 캡쳐 닫기 이미지 확대 보기 7일 국회 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 국정감사에서 조계원 더불어민주당 의원이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 따낸 일부 선수들의 병역 관련 실언을 지적했다. 자료 : MBC 보도화면 캡쳐

세줄 요약 아시안게임 금메달로 병역특례 대상이 된 선수들의 경솔한 발언이 국감에서 비판받았다. 문체부 장관은 철없다고 지적했고, 국방부 장관은 병역특례를 점진적으로 축소해 궁극적으로 폐지하겠다는 입장을 밝혔다. 아시안게임 금메달로 병역특례 쏠림 논란 확산

국감서 선수들 경솔 발언과 SNS 세리머니 지적

문체부·국방부, 제도 축소·폐지 논의 공식화

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2026 아이치·나고야 아시안게임 야구와 남자 축구 금메달을 계기로 예술·체육 분야 병역특례의 축소 및 폐지 논의가 급물살을 타고 있는 가운데, 7일 국정감사에서도 병역특례를 가볍게 여긴 일부 선수들의 경솔한 언행이 도마에 올랐다.이날 국회 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 국정감사에서는 조계원 더불어민주당 의원이 이번 아시안게임 금메달 획득으로 병역특례 대상자가 된 선수 43명 중 축구와 야구가 36명이라며 특정 종목 쏠림 현상을 지적했다.이어 일부 선수들의 잘못된 언행을 사례로 제시했다. “금메달이 무겁지 않냐”라는 질문에 “군대 안 갑니다”라고 답한 축구대표팀 주장 이기혁(26·강원FC)과 “메달이나 트로피는 중요하지 않았다. 군 면제 하나만 보고 경기했다”고 말한 축구대표팀 양민혁(20·베스테를로), 전역모를 쓴 채 세리머니를 하는 모습을 사진으로 찍어 소셜미디어(SNS)에 올린 축구대표팀 박승수(19·뉴캐슬), “과정은 필요 없이 금메달이라는 결과가 더 중요하다”고 말한 야구대표팀 주장 노시환(25·한화 이글스)이 소개됐다.이를 본 최휘영 문체부 장관은 “참 철없다”고 평가했다. 이어 “예술·체육요원 병역특례 제도가 우수한 기량을 갖춘 선수와 예술인들의 기량을 유지하고 발전시키는 데 기여한 것은 사실이지만, 시대상에 따라 병역에 대한 개념과 공정에 대한 가치가 많이 바뀐 것 같다”고 말했다.최 장관은 그러면서 예술·체육요원 병역특례 제도에 대해 “체육계와 예술계 의견을 수렴하고 국방부, 병무청과 협의해서 종합적인 대책을 다시 한번 강구하도록 하겠다”고 밝혔다.강신철 국방부 장관은 예술·체육요원 병역특례 제도의 점진적 축소 및 폐지 방침을 밝혔다.강 장관은 이날 국회 국방위원회의 국방부 국정감사에서 이들 선수들의 부적절한 언행에 대해 “신성한 국방의 의무를 폄하하는 것에 대해서 심히 유감스럽게 생각했다”고 말했다.이어 예술·체육 분야 병역특례 제도 축소 및 폐지에 대한 입장을 묻는 유용원 국민의힘 의원의 말에 “병역특례를 점진적으로 축소해서 궁극적으로는 폐지하는 것이 국방부의 목표”라고 밝혔다.