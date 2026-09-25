여야, 추석 맞아 민생 강조… 與 “부담 완화” 野 “살림 벼랑 끝”

세줄 요약 여야는 추석 당일 민생을 한목소리로 강조했다. 민주당은 정부의 할인 지원과 성수품 공급 확대 덕에 차례상 부담이 작년보다 2.3% 낮아졌다고 평가했다. 반면 국민의힘은 고물가와 경기 침체로 서민 경제가 악화됐다며 정부와 여당을 비판했다. 여야, 추석 민생 강조와 경제 진단 엇갈림

민주당, 할인 지원·공급 확대 성과 부각

국민의힘, 고물가·침체로 서민 고통 비판

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여야는 추석 당일인 25일 민생을 한목소리로 강조하면서도 경제 상황에 대해서는 상반된 진단을 내놨다. 더불어민주당은 정부 대책으로 명절 장바구니 부담이 줄었다고 평가한 반면 국민의힘은 고물가와 경기 침체로 서민 살림이 벼랑 끝에 몰렸다고 비판했다.신현영 민주당 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “올해 추석에는 국민의 차례상 준비 부담이 지난해보다 2.3% 하락했다”며 “장바구니 부담은 낮추고 민생의 책임은 높이겠다”고 밝혔다. 정부가 추석을 맞아 농축수산물 할인 지원에 1930억원을 투입하고 성수품 공급을 평상시의 1.6배로 늘렸다는 점도 강조했다.민주당은 온누리상품권 환급 행사 등 전통시장 소비 지원책도 거론하며 “성과는 국민의 일상에서 체감할 수 있도록 하고 부족한 부분은 더 책임 있게 살피고 보완하겠다”고 했다. 신 대변인은 별도 브리핑에서 명절에도 근무하는 국방·치안·소방, 의료·돌봄, 교통·물류 종사자들에게 감사를 전하며 안전과 정당한 보상, 충분한 휴식이 존중돼야 한다고 강조했다.반면 국민의힘은 현 경제 상황을 정반대로 평가했다. 박충권 수석대변인은 논평에서 “끝 모를 고물가와 경기 침체로 서민들의 살림살이는 벼랑 끝에 내몰렸고 골목 상권의 한숨 소리는 날로 깊어지고 있다”고 말했다.박 수석대변인은 이어 “장바구니 하나 채우는 일조차 버거운 국민의 고통 앞에 국정을 책임진 이재명 정권과 여당은 오만과 독선으로 일관하고 있다”고 비판했다. 국민의힘은 정부 견제와 함께 민생 대책 마련에도 힘을 쏟겠다고 밝혔다.박 수석대변인은 “당면한 민생 위기를 타개할 실질적인 정책으로 국민의 가장 든든한 버팀목이 되겠다”며 “공정과 상식을 다시 세우겠다”고 말했다.