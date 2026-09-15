[포토] 눈물 훔치는 김승원 법무부 장관 후보자

세줄 요약 김승원 법무부 장관 후보자는 인사청문회에서 공소청의 조직·인력·예산을 빈틈없이 준비하고, 수사·기소 분리 취지를 직제와 운영에 반영하겠다고 밝혔다. 위법·부실 수사와 처리 지연을 막고 정치적 이용도 바로잡겠다고 했다. 공소청 준비와 수사·기소 분리 반영 약속

위법·부실 수사 차단과 정치적 이용 시정 강조

강력범죄·스토킹 대응과 약자 보호 강화

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김승원 법무부 장관 후보자는 수사와 기소 분리의 취지를 공소청 직제와 운영에 반영하고 수사 정보의 정치적 이용을 바로잡겠다고 밝혔다.김 후보자는 15일 국회에서 열린 법무부 장관 후보자 인사청문회 모두발언을 통해 “국민이 안심하고 신뢰하는 책임형 형사사법 체계를 정착시키겠다”고 말했다.그는 “공소청의 조직·인력·예산을 빈틈없이 준비하고, 수사·기소 분리의 취지를 직제와 운영에 반영하겠다”며 “공소청이 인권을 지키며 기소와 공소 유지의 책임을 다하도록 하겠다”고 강조했다.이 같은 발언은 최근 입법 예고된 공소청 직제안을 두고 여권을 중심으로 비판이 나온 데 따라 주무 부처의 장관 후보자로서 입장을 밝힌 것으로 풀이된다.법무부가 지난 4일 입법 예고한 공소청 직제안은 일반직 정원을 8천414명에서 6천120명으로 줄이면서도 검사 정원은 2천292명을 유지하고, ‘사법통제부’를 둔다는 내용을 담았다.이에 더불어민주당에서 수사 기능이 폐지됐는데도 기존 검찰청의 검사 인력을 그대로 유지하는 것은 적절치 않다는 지적이 나왔고, 이재명 대통령은 수정과 보완을 지시했다.김 후보자는 또 “관계 부처와 협력해 사건을 덮거나 증거를 누락하는 등 위법·부실 수사를 막고, 처리 지연을 해소하겠다”며 “수사 정보의 정치적 이용도 바로잡겠다”고 강조했다.‘수사 정보의 정치적 이용’은 앞서 김 후보자를 둘러싼 ‘신약 임상시험 승인 청탁’ 의혹을 제기한 한동훈 무소속 의원을 비판하는 과정에서 민주당이 지적한 부분이다.민주당은 한동훈 의원이 검찰 내 일부만 알 수 있는 정보를 확보해 언론에 공개해 김 후보자를 공격하며 정치적 목적으로 이용한다고 주장하고 있다. 민주당 김동아 의원은 지난 7일 경찰청 국가수사본부에 한 의원을 고발해 서울 영등포경찰서에서 수사 중이다.김 후보자는 자신을 둘러싼 여러 의혹에는 “청문회를 준비하는 동안 제가 걸어온 길과 부족했던 점을 돌아봤다”며 “저와 관련한 의혹으로 국민께 심려를 끼쳐 송구하다”고 말했다.김 후보자는 이외에도 강력범죄에 엄정하게 대응하고 스토킹 등 관계성 범죄가 더 큰 범죄로 이어지기 전에 대응하겠다고 다짐했다.무료 법률지원, 인공지능(AI) 기반 서비스 확대를 통한 사회적 약자 보호를 강화, 경제 활동과 국민 생활, 가족 권리를 보호하기 위한 상법·민법·가사소송법 정비 계획도 밝혔다.김 후보자는 “국민이 어려움에 처했을 때 법에 기대어 다시 일어설 수 있어야 한다”며 “권력과 자본에는 엄정하고 피해자와 사회적 약자에게는 든든한 법무행정을 펼치겠다”고 약속했다.