‘김승원 방어’ 與 “한동훈 검찰이 표적수사”… 韓 “누가 ‘듣보잡’ 겨누나” 맹공

민주 “청문회서 정치공작 밝힐 것”

野 “金 사수는 李 공소취소 목적뿐”

이미지 확대 김동아 ‘자료 유출’ 고발인 출석… 韓은 ‘김승원 비리’ 맞불 회견 한동훈 무소속 의원을 공무상 비밀누설 등 혐의로 고발한 김동아 더불어민주당 의원이 13일 고발인 조사를 위해 서울 영등포경찰서에 출석하며 입장을 발표하고 있다(왼쪽 사진).오른쪽 사진은 한 의원이 이날 국회 소통관에서 김승원 법무부 장관 후보자와 관련한 기자회견을 하는 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김동아 ‘자료 유출’ 고발인 출석… 韓은 ‘김승원 비리’ 맞불 회견 한동훈 무소속 의원을 공무상 비밀누설 등 혐의로 고발한 김동아 더불어민주당 의원이 13일 고발인 조사를 위해 서울 영등포경찰서에 출석하며 입장을 발표하고 있다(왼쪽 사진).오른쪽 사진은 한 의원이 이날 국회 소통관에서 김승원 법무부 장관 후보자와 관련한 기자회견을 하는 모습.

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세줄 요약 용혜인 후보 사퇴 뒤 민주당은 김승원 후보자에 대한 검찰의 표적수사 의혹을 제기하며 방어 총력전에 들어갔다. 국민의힘은 공소취소 목적의 밀어붙이기라며 특혜와 청탁 의혹을 거듭 제기했고, 한동훈 의원은 표적수사 주장을 비꼬며 맞받았다. 민주당, 김승원 후보자 표적수사 의혹 제기

국민의힘, 공소취소·특혜 의혹으로 역공

한동훈, 표적수사 주장 비꼬며 반박

2026-09-14 5면

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용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 사퇴하면서 더불어민주당은 김승원 법무부 장관 후보자에 대한 방어 총력전에 나섰다. 반면 국민의힘은 “용혜인 다음은 김승원”이라며 거센 여론전을 이어갔다.민주당 소속 서영교 국회 법제사법위원장과 김의겸 간사는 이날 국회 소통관 기자회견을 통해 “‘한동훈 검찰’이 김 후보자에 대한 검찰 수사 초기 단계부터 이재명 야당 대표를 엮어 넣으려고 했던 충격적인 정황이 드러났다”며 ‘표적 수사’ 의혹을 제기했다.이들은 김 후보자에 대한 수사 착수 직후 검찰 수사보고서에 ‘야당 지도부·대장동 인물 관계망’이 등장했다는 언론 보도를 인용하며 “시작부터 ‘답정너’(답이 정해진) 표적 수사였다”고 주장했다. 그러면서 “당시 한동훈 법무부 장관의 야당 탄압 수사가 명백히 확인된 이상, 민주당·조국혁신당·진보당 법사위원 일동은 이번 청문회를 통해 김승원 장관에 대한 불법 표적 수사를 명확히 규명하고 검찰권 남용과 정치공작의 실상을 국민 앞에 낱낱이 밝혀내겠다”고 했다.반면 국민의힘은 대여 공세의 고삐를 놓지 않았다. 장동혁 국민의힘 대표는 페이스북을 통해 “이 모든 하자에도 김승원을 밀어붙이려는 이유는 이재명 대통령의 ‘공소 취소’ 단 하나”라고 지적했다.주진우 국민의힘 의원은 기자회견을 통해 “‘오빠 소리’에 신약 임상 승인 청탁을 들어줬는데, ‘여보, 아빠 소리’에 ‘김승원 가족 조합’을 위해 청탁하지 않았겠냐”며 “당시 민주당 소속 시장이 장악하고 있는 수원시청에서 방과후활동서비스 제공기관에 선정되는 과정에서 특혜를 받았다”고 주장했다.이에 대해 수원시장 출신인 염태영 민주당 의원은 “명백한 허위 사실”이라며 “발달장애 현장의 애환은 외면한 채, 억지 프레임만 씌우려는 얄팍한 정치공작을 당장 멈추기 바란다”고 반박했다.한동훈 무소속 의원도 이날 기자회견에서 표적 수사 주장에 대해 “김 후보자는 당시 국회의장에게 욕했던 사람으로만 알던 ‘듣보잡’(듣지도 보지도 못한 잡것)이었는데, 누가 표적 수사를 하냐”고 비꼬았다. ‘수사 자료 유출 의혹’에 대해서는 “자료가 내부에서 나온 게 아니다”라며 “이재명 정권의 검찰에는 내부 자료를 빼낼 만큼 결기 있고 배짱 있는 검사가 없다”고 선을 그었다.이에 조계원 민주당 대변인은 서면 브리핑에서 “(듣보잡이었다면) 검찰은 왜 착수 직후 대장동 인맥도를 그렸나”라고 반박했다.한편 경찰은 이날 김 후보자 관련 수사자료를 유출했다는 의혹으로 한 의원을 고발한 김동아 민주당 의원을 소환해 고발인 조사를 진행했다.