용혜인, 오전 11시 30분 국회 기자회견…정면돌파? 겸직포기? 장관직 사퇴?

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용혜인, 오전 11시 30분 국회 기자회견…정면돌파? 겸직포기? 장관직 사퇴?

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-09-13 10:40
수정 2026-09-13 10:52
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세줄 요약
  • 13일 국회 소통관 기자회견 예정
  • 비례대표 겸직 논란과 사퇴 압박 지속
  • 겸직 포기·후보직 사퇴 여부 주목
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용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을하고 있다. 2026.9.10 안주영 전문기자
용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을하고 있다. 2026.9.10 안주영 전문기자


용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 기자회견을 연다.

기본소득당은 이날 언론 공지를 통해 용 후보자가 오전 11시 30분 국회 소통관에서 기자회견을 열 예정이라고 알렸다.

지난달 30일 성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용 후보자는 비례대표 의원 겸직 논란 등이 불거지며 야당뿐 아니라 여당 일각에서도 후보직 사퇴 압박을 받고 있다.

지난 10일 용 후보자는 기자회견을 열고 “국회의원의 국무위원 겸직은 법률이 허용하는 원칙”이라며 비례대표 사퇴를 거부하고 겸직을 유지할 뜻을 밝혔다.

그러나 이후에도 사퇴 여론과 정치권의 압박이 더 커지면서 이날 기자회견에서 겸직 포기 또는 후보직 사퇴 등 거취 표명이 이뤄질지 주목된다.
신진호 기자
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