여야, 용산공원특별법 개정안 처리 유보

세줄 요약
- 여야, 본회의서 70여 건 법안 처리 합의
- 용산공원특별법, 국토부·서울시 논의 후 유보
- 일부 법안 수정 의견 반영해 재조정 추진
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천준호(오른쪽) 더불어민주당 원내운영수석부대표와 김승수 국민의힘 원내운영수석부대표가 20일 여의도 국회운영위원장실에서 본회의 안건 조율을 마친 뒤 나와 취재진에게 입장을 밝히고 있다. 2026.8.20 뉴시스
여야는 20일 국회 본회의에서 70여 건의 법안을 상정·처리하기로 합의했다. 쟁점이 된 용산공원 특별법은 오세훈 서울시장과 김윤덕 국토교통부 장관의 논의를 거쳐 다음주에 처리하기로 했다.
더불어민주당과 국민의힘의 원내운영수석부대표는 이날 오전 국회에서 회동하고 오후 개회 예정인 본회의 처리 안건 등에 대해 논의했다.
천준호 민주당 원내수석은 회동 후 기자들과 만나 “오늘 본회의에서 여야가 논의해 70여 개의 법안을 상정하고 처리하기로 했다”고 밝혔다.
천 원내수석은 조정식 국회의장이 후반기 국회 시작 이후 법제사법위원회를 통과한 80여개 법안을 처리하겠다는 입장을 밝혔다며 “일부 수정이 필요한 법안들에 대한 수정 의견이 있었고, 특히 국토부 장관과 서울시장이 주택 공급 문제를 갖고 논의를 진행 중인 것으로 안다. 논의 결과를 반영해 처리 법안 몇 개는 다음 주 한 주 정도 유보하기로 결정했다”고 설명했다.
고찬양 서울시의원, 까치산·화곡중앙시장 활성화 지원… ‘상권에 활력 더한다’
서울시의회 고찬양 의원(더불어민주당, 강서1)은 지난 19일 지역 전통시장인 까치산시장과 화곡중앙시장이 서울시 ‘2026 하반기 야간·음식문화 활성화 지원사업’에 최종 선정된 것을 환영하며, 이번 사업을 통한 지역 전통시장 활성화에 대한 기대감을 밝혔다. 이번 사업은 전통시장의 야간 및 음식문화 활성화 프로그램을 통해 새로운 활력을 불어넣고, 더 많은 시민과 관광객이 전통시장을 찾도록 유도하기 위해 추진된다. 이는 기존 고객은 물론 국내외 관광객과 젊은 세대까지 폭넓은 신규 방문을 유도하고, 전통시장 고유의 정취와 매력을 널리 알려 지속 가능한 성장 기반을 다지는 데 중요한 의미가 있다. 고 의원은 “까치산시장과 화곡중앙시장이 서울시 지원사업에 최종 선정된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “이번 사업을 계기로 시장을 찾는 방문객이 늘고 체류시간도 확대돼 상권 활성화와 매출 증대로 이어지길 기대한다”고 말했다. 이어 “전통시장이 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 지역 주민과 관광객, 젊은 세대가 함께 찾고 즐길 수 있는 공간으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관심과 지원이 필요하다”며 “앞으로도 지역 전통시장의 경쟁력을 높이고 상인들에게 실질적인 도움이 될 수
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김승수 국민의힘 원내수석은 “전반기 때 법사위를 통과한 법안과 후반기에 우리 당 법사위원들이 퇴장한 상태에서 통과한 법안들이 있다”며 “특히 전반기 통과 법안 중 법사위에서 전혀 협의 없이 통과된 법안들이 있어 조금 더 논의해 필요하면 조정안을 만들기로 논의했다”고 말했다.
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