정치 국회 [포토] 이해천 전 총리 묘소 찾은 김민석 대표 입력 2026-08-20 09:51 수정 2026-08-20 09:51 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/08/20/20260820500043 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 김민석 더불어민주당 대표가 20일 세종시 은하수공원에 안장된 고(故) 이해찬 전 국무총리의 묘소를 찾아 참배하며 고인의 넋을 기렸다.이번 참배는 최근 정국 현안이 산적한 가운데 당의 원로이자 정치적 거목이었던 이 전 총리의 유지를 다시 한번 되새기고, 당내 결속과 향후 정치 행보의 방향성을 가다듬기 위한 행보로 풀이된다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지