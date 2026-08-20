[포토] 이해천 전 총리 묘소 찾은 김민석 대표

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[포토] 이해천 전 총리 묘소 찾은 김민석 대표

입력 2026-08-20 09:51
수정 2026-08-20 09:51
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김민석 더불어민주당 대표가 20일 세종시 은하수공원에 안장된 고(故) 이해찬 전 국무총리의 묘소를 찾아 참배하며 고인의 넋을 기렸다.

이번 참배는 최근 정국 현안이 산적한 가운데 당의 원로이자 정치적 거목이었던 이 전 총리의 유지를 다시 한번 되새기고, 당내 결속과 향후 정치 행보의 방향성을 가다듬기 위한 행보로 풀이된다.

온라인뉴스부
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