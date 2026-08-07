與의원 “폐기 버스를 청년 주거공간으로”…“의원님부터 들어가 사시라” ‘부글’

“네덜란드서 보트 개조해 주거공간 활용”

황희 “대학가·지하철역에 버스 하우스를”

국힘 “청년을 난민으로…망언 철회하라”

이미지 확대 황희 전 문화체육관광부 장관. .2022.1.3 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 황희 전 문화체육관광부 장관. .2022.1.3 안주영 전문기자

이미지 확대 서울 대학가 원룸 월세 평균 62만원 10일 서울 종로구 성균관대학교 인근 부동산 중개 업소에 매물 정보가 게시돼 있다. 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 올해 1월 서울 주요 대학가 10곳의 지난달 원룸 평균 월세는 62만2000원(보증금 1000만원·전용면적 33㎡ 이하 기준)으로 다방이 통계 집계를 시작한 지난 2019년 이후 가장 높은 수준을 보였다. 2026.03.10 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 서울 대학가 원룸 월세 평균 62만원 10일 서울 종로구 성균관대학교 인근 부동산 중개 업소에 매물 정보가 게시돼 있다. 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 올해 1월 서울 주요 대학가 10곳의 지난달 원룸 평균 월세는 62만2000원(보증금 1000만원·전용면적 33㎡ 이하 기준)으로 다방이 통계 집계를 시작한 지난 2019년 이후 가장 높은 수준을 보였다. 2026.03.10 뉴시스

세줄 요약 황희 민주당 의원이 폐기 버스를 리모델링해 대학가 청년의 임시주거로 활용하자는 ‘버스 하우스’ 아이디어를 제시했다. 이동형·트레일러형 방식도 언급했으나, 온라인에서는 보안과 단열, 사생활 문제를 들어 황당하다는 반응이 이어졌고 국민의힘도 망언이라며 사과를 요구했다. 폐기 버스 개조한 청년 임시주거 제안

네덜란드 보트하우스 사례와 비용 제시

보안·단열 논란 속 여론 반발 확산

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집값 폭등과 전·월세 실종으로 청년층의 주거난이 심화되고 있는 가운데, 폐기되는 버스를 리모델링해 청년들의 주거 공간으로 제공하자는 주장이 여당에서 나왔다.문화체육관광부 장관을 역임한 황희 더불어민주당 의원은 7일 자신의 소셜미디어(SNS)에 ‘버스-하우스(Bus House) 제안’이라는 제목의 글을 통해 이같이 밝혔다.황 의원은 “네덜란드 암스테르담 운하에 ‘보트하우스’가 즐비하게 있는 것을 본 적이 있다”면서 “폐선박 또는 중고 선박을 리모델링해서 1만가구 이상을 공급해 주택 문제 해결책으로 활용하고 있다”고 설명했다.이어 “우리의 경우, 폐기되는 버스를 주거 공간으로 리모델링해 대학가 청년들의 단기성 주거 공간으로 제공하는 프로그램을 제안해 본다”고 말했다.그는 “리모델링 비용을 (1대당) 5000만원 정도만 잡아도, 1만세대면 전체 5000억원 수준에 불과하다”고 설명했다.황 의원은 “이동성과 접근성 제고를 위해 대학가 또는 지하철 역사 주변 공간을 활용하는 방안 등을 강구할 필요도 있다”면서 “때와 장소에 따라 정책적으로 이동이 용이한 장점도 있을 것”이라고 평가했다.이어 “개조 방식에 따라 자체 운전을 통해 이동 가능한 이동형 버스 하우스, 외부 차량을 통해 이동이 가능한 트레일러형 버스 하우스를 설계해 볼 수도 있을 것”이라며 “청년들이 안정된 주택을 마련하기 전 단계까지 임시 주거 공간으로 활용할 수 있고, 아울러 신속하게 공급할 수 있는 장점이 있어 충분히 검토할 가치는 있다고 본다”고 덧붙였다.황 의원은 여당 내 부동산·도시 전문가로 꼽힌다. 지역구는 서울 양천구갑으로, 현재 서울 양천구 목동에 거주하고 있다.황 의원의 이같은 제안에 온라인 커뮤니티에서는 “황당하다”는 반응이 쏟아지고 있다.버스를 개조한 주거 공간의 보안과 단열·냉방, 사생활 보호 문제 등은 차치하고, 번잡한 길거리에 버스를 세워놓고 청년들을 그 안에서 살도록 하는 것이 여당이 제안하는 청년 주거 대책이라는 것이 믿기 힘들다는 반응이다.이날 여러 온라인 커뮤니티에서는 “청년이 난민인가”, “의원님부터 들어가서 사시라”, “세금 말고 의원님 재산으로 만들면 인정해 드리겠다” 등의 댓글이 이어졌다.한 네티즌은 “청년들은 집 사지 말고 폐기 버스를 수리해서 살라는 이야기 같다”며 분통을 터뜨렸다.국민의힘은 “청년에 대한 망언”이라고 날을 세웠다.박충권 국민의힘 수석 대변인은 논평을 내고 “청년을 ‘도로 위 난민’으로 만든 황 의원은 발언을 즉각 철회하고 사과하라”며 “황 의원 본인과 가족들부터 당장 ‘버스 하우스 1호 입주자’로 들어가는 모범을 보이라”고 목소리를 높였다.이어 “제대로 된 주거 공급망 하나 구축하지 못해놓고 이제 와서 ‘폐기 처분될 버스 개조해 줄 테니 거기서 단기로 살아라’라고 말하는 것은 청년 세대에 대한 명백한 모욕”이라며 “망언을 철회하고 국민 앞에 석고대죄하라”고 덧붙였다.