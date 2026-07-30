정몽규 전 축구협회 회장, ‘50억 기부’ 공약 안 지켰다…청문회서 “못했습니다” 시인

세줄 요약 정몽규 전 대한축구협회 회장이 국회 청문회에서 지난해 회장 선거 공약이던 50억원 기부를 하지 못했다고 인정했다. 그는 축구협회 운영 논란과 북중미 월드컵 조별리그 탈락에 대해 사과했고, 앞으로 기업인으로서 사회에 기여하겠다고 밝혔다. 50억원 기부 공약 미이행 청문회 시인

축구협회 운영 논란과 월드컵 부진 사과

사퇴 뒤 기업인으로 사회 기여 약속

이미지 확대 답변하는 정몽규 전 대한축구협회장 답변하는 정몽규 전 대한축구협회장

정몽규 전 대한축구협회장이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 답변하는 정몽규 전 대한축구협회장 답변하는 정몽규 전 대한축구협회장

정몽규 전 대한축구협회장이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 국회사진기자단

이미지 확대 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독

정몽규 전 대한축구협회장(오른쪽)이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석, 선서문을 위원장인 더불어민주당 이재정 의원에게 제출한 뒤 자리로 돌아가고 있다. 왼쪽은 홍명보 전 축구대표팀 감독. 2026.7.30 국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독

정몽규 전 대한축구협회장(오른쪽)이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석, 선서문을 위원장인 더불어민주당 이재정 의원에게 제출한 뒤 자리로 돌아가고 있다. 왼쪽은 홍명보 전 축구대표팀 감독. 2026.7.30 국회사진기자단

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정몽규 전 대한축구협회 회장이 지난해 회장 선거 공약으로 내건 50억원 기부를 하지 않았다고 실토했다.정 전 회장은 30일 국회 문화체육관광위원회의 축구협회 청문회에서 “50억원 기부는 하지 않았다”고 시인했다.청문회에서 노종면 더불어민주당 의원이 “협회에 50억원 기부하겠다고 하셨는데 하셨느냐”고 묻자 정 전 회장은 “50억원 기부 얘기하기 전에 이번에 30억원을…”이라고 답했다.이에 노 의원이 “(50억원 기부를) 하셨는지 안 하셨는지만 확인해 주시면 된다. 안 하셨죠?”라고 재차 묻자 정 전 회장은 “못 했습니다”라고 답했다.정 전 회장은 지난해 제55대 대한축구협회 회장 선거 당시 천안 축구종합센터 완성을 위해 50억원을 기부하겠다는 공약을 냈다.스포츠 산업을 키우고 축구인들의 새로운 일자리를 창출하기 위한다며 내건 공약이었다.이날 청문회에서 정 전 회장은 모두 발언을 통해 “재임 기간에 한국 축구 발전을 위해 최대한 노력했지만 일련의 논란과 북중미 월드컵의 미흡한 결과에 대해 죄송스럽게 생각한다”고 말했다.이번 청문회는 최근 몇 년간 대한축구협회를 둘러싼 잡음이 이어진 가운데 2026 북중미 월드컵에서 한국 축구 대표팀이 졸전 끝에 조별리그 탈락한 뒤 국민적 분노가 치솟으면서 대한축구협회 운영 전반을 점검하기 위해 마련됐다.정 전 회장은 “축구협회장으로서 책임감을 통감하고 국민과 축구 팬 여러분의 기대에 미치지 못한 것에 대해서 송구스럽게 생각한다”라며 “축구협회장 사퇴 이후 앞으로 기업인으로서 열심히 경영에 집중하고 사회에 기여하겠다”라고 덧붙였다.한편 홍명보 전 대표팀 감독도 청문회 증인으로 참석해 “북중미 월드컵에서 국민의 기대에 부응하지 못한 점에 대해 국민 여러분께 먼저 죄송하다는 말씀을 드린다”라고 밝혔다.홍 전 감독은 “그동안 대표팀에 보내 주신 기대에 보답하지 못한 책임을 무겁게 받아들이고 있다”라며 “오늘은 제가 알고 있는 사실과 제가 져야 할 책임을 피하지 않고 있는 그대로 말씀드리겠다”고 말했다.이어 “어려운 상황에도 끝까지 뛰어 준 선수들에게 감독으로서 미안함과 고마움을 전하고 싶다. 선수들 노력의 결과로 보답하지 못한 점을 무겁게 생각하고 있다”라며 “이 자리의 뜻을 무겁게 받아들이겠다. 질문 잘 듣고 성실히 답변하도록 하겠다”라고 덧붙였다.