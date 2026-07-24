“박지성이 뭘 알아” 결국 국회 서나…축구협회 청문회 참고인 됐다

박지성에 “인생 얼마 살았냐”

정몽규엔 “13년동안 희생” 두둔

지역축구협회장 3명 등 참고인 추가

이미지 확대 취재진 질문 듣는 박지성 K-축구혁신위원회 공동위원장 박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장이 20일 오후 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 사무동에서 ‘K-축구혁신위원회 3차 회의’를 마친 뒤 취재진 질문을 듣고 있다. 2026.07.20 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 취재진 질문 듣는 박지성 K-축구혁신위원회 공동위원장 박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장이 20일 오후 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 사무동에서 ‘K-축구혁신위원회 3차 회의’를 마친 뒤 취재진 질문을 듣고 있다. 2026.07.20 뉴시스

이미지 확대 서강일 전북특별자치도축구협회장. 자료 : 전북특별자치도축구협회 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 서강일 전북특별자치도축구협회장. 자료 : 전북특별자치도축구협회 홈페이지

세줄 요약 국회 문화체육관광위원회가 대한축구협회 청문회 참고인 5명을 추가했다. 박지성·이영표를 향해 “뭘 안다고 하느냐”고 비판한 서강일 전북축구협회장도 명단에 올랐다. 청문회는 30일로 미뤄졌고, 정몽규 전 회장과 홍명보 전 감독 등 15명은 증인으로 채택됐다. 국회, 축구협회 청문회 참고인 5명 추가

서강일 회장, 박지성·이영표 비판 발언 논란

청문회 30일로 연기, 증인 15명 채택

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 축구의 쇄신 방안을 논의하는 K축구혁신위원회를 이끄는 박지성과 이영표를 향해 “뭘 안다고 하는지 모르겠다”며 날을 세웠던 서강일 전북특별자치도축구협회장이 국회에서 열리는 대한축구협회 청문회 참고인 명단에 올랐다.국회 문화체육관광위원회는 24일 전체회의를 열고 협회 청문회 참고인으로 서 회장을 비롯한 5명을 추가하는 방안을 여야 합의로 채택했다.추가된 참고인은 ▲김병철 전 대한체육회 스포츠공정위원장 ▲서강일 전북특별자치도축구협회장 ▲박성완 충청남도축구협회장 ▲백현식 부산광역시축구협회장 ▲박지영 전 스포츠윤리센터 이사장 등 5명이다.문체위는 더불어민주당 주도로 오는 22일 청문회를 열기로 했지만 여러 상황을 고려해 30일로 미뤘다. 문체위는 정몽규 전 회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독, 이임생 전 기술총괄이사 등 협회 전·현직 주요 인사를 포함한 15명을 증인으로 채택했다.또 박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장, 유승민 대한체육회장, 이영표 혁신위원과 홍 전 감독 선임 과정의 문제를 폭로했던 박주호 혁신위원(전 전력강화위원) 등 8명을 참고인 명단에 올렸다.서 회장은 앞서 한 KBS와의 인터뷰에서 혁신위의 활동에 불편한 기색을 내비치고 정 전 회장을 옹호했다.서 회장은 “박지성, 이영표가 뭘 안다고 혁신위원회를 하냐”며 “축구로서는 국가대표였지 인생을 얼마나 살았고, 법을 얼마나 알고, 사회 경험을 얼마나 아느냐. 차라리 회장 출마를 해라”고 비판했다.또 정 전 회장에 대해서는 “13년 동안 희생했다”며 두둔했고, 승부조작 축구인 사면 논란에 대해서도 “때로는 잘못을 용서해 주고 이해해 줘야 한다”고 말했다.박 회장도 최근 축구계 인사들과 만난 자리에서 “수장의 공백이 길어져선 안 된다”며 정관에 따른 보궐선거가 필요하다고 주장한 것으로 알려졌다.백 회장도 한 인터뷰에서 “정 전 회장이 무엇을 그렇게 잘못했느냐. 13년 동안 축구 발전을 위해 노력한 부분도 봐야 한다”며 정 전 회장을 두둔했다. 김 전 위원장은 2024년 10월 문체위 국정감사에 증인으로 출석해 정 전 회장의 3선 연임 승인 직후 골프 접대를 받았다는 의혹을 부인한 바 있다.추가 참고인 5명은 모두 국민의힘이 신청했다. 다만 박 위원장과 이영표, 박주호 혁신위원 모두 청문회에 출석하지 않겠다는 입장을 밝혔다.이재정 문체위원장은 “비록 참고인에게 출석 의무가 법적으로는 주어져 있지 않다고는 하나 국민의 요청”이라고 강조했다.