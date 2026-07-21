국힘 보이콧 끝내고 국회 복귀… 원구성 합의

야당 몫 상임위원장은 내일 선출

이미지 확대 2차 종합특검 연장안 ‘반쪽 국회’ 통과 2차 종합특검 활동 기간을 한 달 연장하는 특검법 개정안이 21일 국회 본회의에서 국민의힘과 개혁신당 의원들이 불참한 가운데 더불어민주당 주도로 통과되고 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 2차 종합특검 연장안 ‘반쪽 국회’ 통과 2차 종합특검 활동 기간을 한 달 연장하는 특검법 개정안이 21일 국회 본회의에서 국민의힘과 개혁신당 의원들이 불참한 가운데 더불어민주당 주도로 통과되고 있다.

홍윤기 기자

세줄 요약 국민의힘이 민주당의 원 구성에 반발해 이어온 국회 보이콧을 끝내고 복귀하기로 했다. 여야는 야당 몫 상임위원장 선출과 투표용지 부족 사태 특검 추천 방식에 합의했고, 23일 본회의에서 상임위 구성을 마무리할 계획이다. 국민의힘, 국회 보이콧 종료 후 복귀 결정

야당 몫 상임위원장 선출 절차 착수

투표용지 부족 사태 특검 추천 방식 합의

2026-07-22 1면

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더불어민주당의 일방적 국회 원 구성에 반발해 국회 일정을 보이콧해 온 국민의힘이 국회에 복귀하기로 21일 결정했다. 민주당이 배분한 야당 몫 상임위원장도 선출키로 하면서 국회는 정상화 수순에 접어들었다. 여야는 투표용지 부족 사태를 수사할 특별검사 추천 방식도 합의했다.정점식 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 열린 의원총회 직후 기자들과 만나 “의총에서 참정권 침해 특검 추천 절차에 대한 여야 합의를 추인했다”며 “법제사법위원회를 일방적으로 가져간 민주당의 행태는 여전히 수긍 못 하지만, 형사소송법 개정안 등 각 상임위의 다양한 현안이 있어 일단 국회에 복귀하기로 했다”고 밝혔다.이에 따라 국민의힘은 야당 몫 상임위원장 선출을 위한 당내 선거 절차에 돌입한다. 민주당은 앞서 외교통일·보건복지·산업통상자원중소벤처기업·교육·국토교통·성평등가족·정보위원회 등 7개 상임위원장을 국민의힘 몫으로 강제 배정했다. 여야는 23일 본회의를 열어 상임위원장 선출을 마무리할 계획이다.그동안 여야는 법사위원장직 등을 두고 갈등을 벌였고 야당 내에서는 일방적 원 구성을 수용할 수 없다는 강경 여론이 적지 않았다.그러다 이날 참정권 침해 특검 추천 방식에 합의하면서 원 구성 및 국회 정상화 논의에도 물꼬가 트인 것으로 보인다. 또 당내에서도 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 문제와 홈플러스 사태로 인한 입점업주·노동자 생계 문제 등 산적한 현안과 관련해 상임위 복귀가 필요하다는 데 공감대가 형성돼 왔다고 한다.한편 민주당과 국민의힘은 ‘6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 특별검사 임명 법안’을 이달 내 처리하기로 합의했다. 국민추천위원회를 구성해 여야 합의로 특검 후보 2인을 대통령에게 추천하는 것을 핵심으로 한다. 민주당이 주장해 온 ‘제3자 추천 특검’ 대신 야당의 동의가 필수인 특검 추천 방식에 합의했다.한병도 민주당 원내대표와 정 원내대표는 이날 국회에서 선거관리위원회의 선거 관리 부실 사태 진상규명을 위한 특검법 합의문을 발표했다. 여야는 국회 내에 6인으로 구성된 특검 임명 관련 국민추천위원회를 구성해 특검을 추천하기로 했다. 위원은 교섭단체인 민주당과 국민의힘에서 각각 3인을 추천한다.추천위는 대한변호사협회와 법학전문대학원협의회로부터 3인씩 총 6인의 특검 후보를 추천받고, 그중 2인을 여야 합의를 거쳐 대통령에게 추천하기로 했다. 대통령은 이 2인 중 1인을 특별검사로 임명해야 한다. 만약 여야 합의가 어려울 때는 대한변협과 법전원협의회에 특검 재추천을 의뢰할 수 있다.여야는 그 외 수사 범위나 규모, 수사 기간 등은 추후 논의하고 합의해 처리하기로 했다. 여야는 7월 임시국회 내 특검법 처리를 목표로 한다는 방침을 밝혔다. 민주당과 국민의힘은 이날 이 같은 합의 내용에 대해 추인을 받기 위한 의원총회를 열었다.정 원내대표는 이날 오후 열린 의원총회에서 “야당 추천 특검을 요구해 온 입장에서 아쉬움이 없었을 순 없다”며 “하지만 객관성과 공정성을 담보할 특검 추천 절차는 충분히 확보했다”고 말했다. 그러면서 “구조적으로 야당의 의사에 반하는 특검이 임명될 수 없다”고 강조했다.반면 장동혁 대표는 비공개 의총에서 여야 합의된 특검의 수사 범위를 명확히 하고 미비한 내용을 보강하도록 재협상을 하자고 주장한 것으로 전해진다. 이와 관련해 정 원내대표는 “수사대상과 범위, 기간에 대해서는 여전히 민주당과 추가 협의를 하기로 했다”며 “특검의 추천 절차에 대해서만 일단 여야 합의가 이뤄진 것”이라고 설명했다.한편 이날 국민의힘의 정 원내대표와 개혁신당의 이준석 대표·천하람 원내대표가 서울 여의도에서 오찬을 했다. 이 자리에서는 보완수사권 폐지를 골자로 하는 형사소송법 개정안 반대 등 대여 투쟁에 대한 협의를 논의했다.