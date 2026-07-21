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[포토] ‘본회의장 자리 지키는’ 정성호 법무장관

입력 2026-07-21 10:45
수정 2026-07-21 10:45
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정성호 법무부 장관이 21일 국회에서 열린 7월 임시국회 제1차 본회의에서 전날 상정된 윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국민의힘 김태규 의원의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 듣고 있다.

온라인뉴스부
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