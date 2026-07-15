‘한동훈 국민의힘 복당’ 여론조사…“당 쇄신·보수 재편 도움 안돼” 57%

세줄 요약 여론조사에서 한동훈 무소속 의원의 국민의힘 복당이 당 쇄신과 보수 재편에 도움이 되지 않는다는 응답이 57.2%로 집계됐다. 긍정 응답은 37.3%에 그쳤고, 보수·중도·진보 모두 부정 평가가 우세했다. 복당 효과 부정 평가 57.2%로 우세

긍정 응답 37.3%에 그친 조사 결과

보수·중도·진보 모두 부정 의견 우세

이미지 확대 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 무소속 한동훈 의원이 5일 국회에서 22대 국회 후반기 의장단을 선출하기 위해 열린 본회의에 참석해 개회를 기다리고 있다. 2026.6.5. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 무소속 한동훈 의원이 5일 국회에서 22대 국회 후반기 의장단을 선출하기 위해 열린 본회의에 참석해 개회를 기다리고 있다. 2026.6.5. 연합뉴스

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한동훈 무소속 의원의 국민의힘 복당이 당 쇄신과 보수 재편에 도움이 되지 않을 것이라고 보는 의견이 50%를 넘었다는 여론조사 결과가 나왔다.15일 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스에 의뢰해 지난 11~13일 전국 만 18세 이상 남녀 2019명을 대상으로 ‘한동훈 전 대표의 복당이 국민의힘 쇄신과 보수 재편에 도움이 될 것으로 보느냐’고 물은 결과, ‘전혀 도움 안 될 것’이 38.0%, ‘별로 도움 안 될 것’이 19.2%로, 부정적 의견은 총 57.2%였다. 반면 ‘매우 도움 될 것’은 24.1%, ‘어느 정도 도움 될 것’은 13.2%로 긍정적 응답률은 37.3%였다.이념 성향을 ‘보수’로 답한 이들만 보면 부정적 응답이 58.4%, 긍정은 38.5%였다. 중도 성향은 부정적 의견이 53.4%, 긍정은 42.4%로 나타났다. 진보 성향의 경우 부정적이라는 응답이 61.4%로 긍정적 응답(33.0%)의 두 배로 집계됐다.지역별로는 서울과 인천·경기에서 부정적이라는 응답이 각각 58.9%, 60.7%였다. 긍정적이라는 응답은 35.6%, 33.9%에 그쳤다. 부산·울산·경남은 부정적 의견이 58.1%, 긍정적 33.9%였다.연령대별로는 70세 이상만 유일하게 긍정과 부정이 각각 45.2%, 46.7%로 비슷하게 나타났다. 부정적 응답이 가장 높은 연령대는 40대로 65.6%였으며 50대 62.4%, 30대 60.6%, 60대 54.2%, 18~29세 52.4%로 조사됐다.이번 조사는 ARS 방식으로 휴대전화 100% RDD, 성, 연령대, 지역별 비례 할당 무작위 추출로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.