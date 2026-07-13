조국, SNS에 “리센느 야호!”…박지원 “바보 같다, 고집불통”

세줄 요약 박지원 더불어민주당 의원이 조국 전 대표의 SNS 행보를 두고 국민에게서 더 멀어진다며 강하게 비판했다. 조 전 대표가 리센느를 겨냥한 것이 아니라고 해명했지만, 박 의원은 바보 같은 짓과 고집불통이라고 지적했다. 조 전 대표는 논란 뒤 유감을 밝히며 리센느, 야호!라고 적었다. 조국 SNS 글 두고 박지원 공개 비판

국민과 더 멀어진다며 고집불통 지적

리센느 겨냥 논란 뒤 조국 유감 표명

이미지 확대 조국(왼쪽) 전 조국혁신당 대표와 그룹 리센느 멤버 원이. 뉴스1 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 조국(왼쪽) 전 조국혁신당 대표와 그룹 리센느 멤버 원이. 뉴스1 자료사진

당시 정치권 안팎에선 사실상

리센느

발언을 겨냥한 것이란 해석이 나오며 논란이 됐다.

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박지원 더불어민주당 의원이 “리센느를 겨냥한 것이 아니다”라고 해명한 조국 조국혁신당 전 대표를 향해 “바보 같은 짓을 하고 있다”고 힐난했다.박 의원은 13일 SBS 라디오에 출연해 조 전 대표와 관련, “일주일 사이엔가 한 30번 글을 올렸다고 하는데, 조 전 대표가 그런 일을 하면 국민에게서 더 멀어진다”며 “바보 같은 짓을 하고 있다”고 밝혔다.그는 “조국혁신당 의원들 몇 사람도 ‘해외로 나갔다 오라고 했는데도 싫다고 한다’고 했다”면서 “저렇게 고집불통 되면 미래가 없다”고 했다.이어 “인생이나 정치나 어려울 때가 있지만 참고 견뎌 전화위복의 계기로 삼아야 한다”며 “화난다고 그냥 발길·주먹질 하면 자기 손발만 아프다”고 강조했다.조 전 대표는 지난 12일 페이스북에 “리센느가 일베라고 말한 적이 전혀 없다”며 “제 글이 리센느와 팬 여러분께 상처를 주는 계기로 활용돼 유감”이라고 밝혔다. 이어 “리센느, 야호!”라고 덧붙였다.앞서 지난 5일 조 전 대표는 페이스북에 걸그룹 리센느 멤버 원이의 ‘무섭노’ 발언을 두고 극우 일베식 표현이란 논란이 일자, 경상도 사투리 어미 ‘노’와 일베 사용자들이 고 노무현 전 대통령을 조롱하기 위한 목적으로 쓰는 어미 ‘노’의 구별법을 올렸다. 또한 의문문에 기계적으로 ‘노’를 붙여 사용하는 것은 혐오 표현이라는 취지의 주장을 내놨다. 이를 두고걸그룹원이의