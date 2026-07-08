與 단독 법사위 ‘보완수사권 폐지’ 상정… 野 “입법 폭주” 반발

‘보이콧’ 국힘, 항의 방문·피켓시위

민주 “형사사법개혁 더 늦출 수 없다”

‘수사대상 확대’ 특검 개정안도 회부

정점식, 정성호 만났지만 입장 차

“경수완독 안 돼” “입법권한은 국회”

이미지 확대 서영교(왼쪽) 국회 법제사법위원장이 8일 법사위 전체회의를 주재하는 동안 국민의힘 의원들이 일방적 원구성과 검찰 보완수사권 폐지에 항의하는 피켓 시위를 벌이고 있다. 오른쪽부터 국민의힘 조배숙, 송석준, 윤상현 의원.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 서영교(왼쪽) 국회 법제사법위원장이 8일 법사위 전체회의를 주재하는 동안 국민의힘 의원들이 일방적 원구성과 검찰 보완수사권 폐지에 항의하는 피켓 시위를 벌이고 있다. 오른쪽부터 국민의힘 조배숙, 송석준, 윤상현 의원.

안주영 전문기자

세줄 요약 민주당이 국회 법사위를 단독 개최해 검찰 보완수사권 폐지 법안과 특검법 개정안을 상정했다. 국민의힘은 상임위 보이콧 속 회의장을 찾아 항의했고, 여야는 원 구성과 형사사법 개혁을 두고 정면 충돌했다. 민주당, 법사위 단독 개최 및 법안 상정

보완수사권 폐지·특검법 개정안 회부

국민의힘, 회의장 항의 방문 및 반발

2026-07-09 8면

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하반기 국회 원 구성을 둘러싼 갈등이 이어지는 가운데 더불어민주당이 8일 국회 법제사법위원회를 단독 개최해 검찰 보완수사권 폐지 법안을 상정했다. 이에 ‘상임위원회 보이콧’ 중인 국민의힘 의원들이 회의장을 항의 방문하며 여야가 정면 충돌했다.민주당은 이날 법사위 전체회의에서 법안심사제1소위원회를 구성한 뒤 검찰 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안 등 주요 법안을 상정했다. 법사위 소속 민주당·조국혁신당·진보당 의원들은 기자회견을 열고 “국민의힘이 국회의 정상적 운영을 가로막고 있다”며 “형사사법체계 개혁은 더 이상 늦출 수 없다”고 지적했다.또 3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 종합특검의 수사대상 및 파견공무원 수를 확대하고 공소유지 변호사를 새로 도입하는 내용 등의 특검법 개정안도 소위에 회부했다.국민의힘 원내지도부와 의원들은 법사위가 열리자 ‘국민무시 협박 원구성→보완수사권 졸속폐지’라고 적힌 손팻말을 들고 회의장 앞에 집결했다. 윤상현·조배숙·송석준·곽규택 의원 등은 회의장 안으로 들어가 민주당 소속 서영교 법사위원장을 향해 “민생 파괴 법안을 일방 처리하면 안 된다”고 항의했다. 이에 김승원 민주당 의원은 “원 구성 협상한 지가 한 달이나 지났다”고 비꼬았고, 약 5분간 대치가 이어졌다.김승수 국민의힘 원내운영수석은 기자들과 만나 “‘장윤기 사건’에서 보듯 보완수사권이 없는 수사기관은 브레이크 없는 폭주기관차가 될 수 있다”고 비판했다. 윤 의원은 “서 위원장은 법사위원장이 아니라 사법파괴위원장”이라고 목소리를 높였다.반면 김용민 민주당 의원은 회의 중 형사소송법 개정안 제안설명에서 “검사의 직접수사권과 보완수사권을 전면 폐지하고 수사와 기소를 분리하는 것이 법안의 핵심”이라며 “이 중요한 순간 국민의힘 위원들이 한 명도 없다는 점이 매우 안타깝다”고 말했다.앞서 정점식 국민의힘 원내대표는 정성호 법무부 장관 접견 자리에서 검찰 보완수사권 문제를 놓고 입장 차이를 재확인했다. 정 원내대표는 “보완수사권 폐지는 경찰의 수사권 완전 독점인 ‘경수완독’”이라고 강조하자 정 장관은 “정부의 기본 입장은 폐지지만 최종 입법 권한은 국회에 있다”고 맞받았다.한편 대검찰청은 전날 법무부를 통해 국회에 형사소송법 개정안에 대한 사실상 반대 의견을 제출했다. 대검은 “수사와 기소 분리 이후 사법경찰관의 권한이 커질 것이므로 경찰 수사에 대한 사법통제의 필요성이 더욱 높아졌다”고 했다.