이언주 민주당 의원 합성 ‘음란물’ 유포자는 민주당원

세줄 요약 더불어민주당이 이언주 의원 얼굴을 합성한 음란 이미지를 온라인에 퍼뜨린 당원을 제명했다. 당은 명예와 인격을 훼손한 중대한 사안으로 보고 비상 징계를 결정했고, 국민소통위원회 명의로 고발도 진행할 예정이다. 이 의원 측도 법적 대응을 예고했다. 이언주 의원 합성 음란물 유포 당원 제명

민주당, 명예훼손·인격침해로 비상 징계 결정

이 의원 측, 디지털 성폭력 규정하며 법적 대응

이미지 확대 더불어민주당 이언주 의원. 2024.7.7. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 이언주 의원. 2024.7.7. 연합뉴스

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더불어민주당은 8일 이언주 의원을 대상으로 음란 이미지를 합성해 온라인에 공유한 당원을 제명했다.강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 “이 의원과 관련해서 모독성 문구를 포함한 합성 이미지를 게시해 명예와 인격을 훼손한 상황을 인지하고 그걸 생산하고 유포하신 분에 대해 비상 징계를 결정했다”고 전했다.민주당은 당 국민소통위원회 명의로 게시물 게시자에 대해 고발도 진행할 예정이다.앞서 이 의원 측도 최근 음란 이미지에 이 의원을 합성한 게시물이 제작돼 온라인에 게시됐다면서 법적 조치를 취하겠다고 밝혔다.이 의원의 법률 대리인인 ‘법무법인 오른하늘’은 지난 3일 공지를 통해 “이는 정치적 의견의 표명이나 풍자의 영역과는 전혀 무관한 행위로, 여성 정치인의 성을 도구화해 인격과 명예를 짓밟고 사회적 평가를 훼손하려는 악의적인 디지털 성폭력이다”라고 강조했다.이 의원은 해당 사건으로 인한 극심한 스트레스와 정신적 충격으로 인해 결국 병원에 입원해 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.