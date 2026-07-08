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‘무섭노’ 여론조사 해보니… 17%만 “일베 표현”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-07-08 08:00
수정 2026-07-08 08:00
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그룹 리센느 멤버 원이가 멤버 미나미의 일본 집을 방문해 “무섭노”라고 말하는 장면. 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’ 캡처
그룹 리센느 멤버 원이가 멤버 미나미의 일본 집을 방문해 “무섭노”라고 말하는 장면. 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’ 캡처


아이돌 그룹 리센느 멤버 원이의 ‘무섭노’ 발언 논란이 불거진 것과 관련해 여론조사 결과, ‘일베(일간베스트 저장소) 용어’가 아닌 ‘사투리’라는 반응이 더 많은 것으로 나타났다.

개혁신당 싱크탱크인 개혁연구원이 지난 6일부터 7일까지 전국 만 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 실시한 조사(표본 오차 95％ 신뢰수준에 ±4.4％포인트)에서 응답자의 55.8％가 ‘무섭노’라는 표현을 ‘지역 사투리로 볼 수 있다’고 답했다. ‘잘 모르겠다’는 27.5％, ‘일베식 표현으로 볼 수 있다’는 응답은 16.7％로 집계됐다.

‘말투나 표현을 이유로 특정 정치 성향으로 단정하는 것에 대해 어떻게 생각하는지’에 대한 문항에는 ‘적절하지 않다’는 답이 68.1％로 가장 많았다. 이어 ‘잘 모르겠다’(18.7％), ‘적절하다’(13.2％) 순이었다.

앞서 경남 거제 출신 한 아이돌 그룹 멤버가 “무섭노”라고 말한 것과 관련해 조국혁신당 조국 전 대표가 부산 사투리와 극우 성향 온라인 커뮤니티로 꼽히는 일베식 표현에 대한 구별법을 페이스북에 올리면서 정치권 공방으로 번졌다.

문경근 기자
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