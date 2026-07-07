원이 “무섭노” 꾸짖은 조국에 박지원 “외로우신 것 같다”

조국, 연일 “일베식 혐오 표현” 주장

“훈계하는 꼰대? 청년들 사용 말아야”

박지원 “불필요한 말 해서 구설수” 일침

이미지 확대 그룹 리센느 멤버 원이가 같은 그룹 멤버 미나미의 일본 학교 등을 방문한 영상에서 자신의 고향인 경남 거제 사투리를 쓰고 있다. 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 그룹 리센느 멤버 원이가 같은 그룹 멤버 미나미의 일본 학교 등을 방문한 영상에서 자신의 고향인 경남 거제 사투리를 쓰고 있다. 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’ 캡처

이미지 확대 지지 호소하는 조국 후보 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 2일 경기도 평택시 안중읍에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지지 호소하는 조국 후보 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 2일 경기도 평택시 안중읍에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2 연합뉴스

세줄 요약 박지원 더불어민주당 의원이 리센느 원이의 ‘무섭노’ 발언을 일베식 혐오 표현으로 본 조국 전 대표를 향해 불필요한 이야기를 해 구설수에 오른다며 비판했다. 경상도 사투리를 일상 언어로 봐야 한다고 반박하며, 정치적 기회를 기다리는 지혜가 필요하다고 했다. 조국, 원이 ‘무섭노’ 발언 일베식 표현 주장

박지원, 불필요한 구설수라며 공개 비판

경상도 사투리와 혐오표현 논쟁으로 확산

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‘대세 걸그룹’으로 떠오른 리센느 멤버 원이(22)의 경상도 사투리를 둘러싼 ‘일베몰이’ 논란이 정치권으로 번진 가운데, 원이의 “무섭노”라는 발언을 ‘일베식 혐오 표현’으로 규정하고 연일 소셜미디어(SNS)에서 자신의 주장을 펼치는 조국 전 조국혁신당 대표를 향해 박지원 더불어민주당 의원이 6일 “불필요한 이야기를 해 구설수에 오른다”고 꼬집었다.박 의원은 이날 시사인 유튜브 라이브 ‘김은지의 뉴스IN’에 출연해 “조 전 대표가 고독한가, 외로운가”라며 이같이 밝혔다.그는 “경상도 사람들은 ‘-하노’ ‘-하나’라는 어투를 많이 쓴다”면서 “일상적인 사투리고 언어인데 그게 무슨 일베냐”고 반문했다.이어 조 전 대표를 향해 “그냥 참고 기다리시라. 정치적 기회가 올 수 있도록 만들어가는 것이 정치”라며 “앞길이 창창하신 분이 불필요한 것을 이야기한다. 어른스럽지 못하다”는 의견을 내놓았다.박 의원은 재차 조 전 대표에 대해 “외롭고 고독한 것 같다. 그럴 때는 참는 지혜를 가져야 큰 사람이 된다”면서 “걸그룹 멤버가 ‘무섭노’라고 말한 것 가지고 이야기를 해서 왜 시끄럽게 만드냐”고 지적했다.앞서 조 전 대표는 원이가 자신의 유튜브 채널에서 멤버 미나미의 일본 집을 둘러보다 “무섭노”라고 말한 것을 둘러싸고 일각에서 “일베 말투”라는 주장이 제기되자 논쟁에 뛰어들었다.그는 지난 5일 자신의 SNS에 ‘부산 사람 구별법’을 소개하는 이미지와 함께 “일베는 표준말 뒤에 기계적으로 ‘노’를 붙여 사용한다”고 설명하며 사실상 원이의 “무섭노”가 ‘일베식 표현’이라고 주장했다.이에 경상도 네티즌들 사이에서 “내 고향 사투리를 일베로 몰아가지 말라”는 비판이 쏟아지자 조 전 대표는 재차 글을 올려 “많은 10·20대들이 일베가 아님에도 의문문에 ‘노’를 붙여 사용하고 있는 바, 이 문제를 제기하는 것은 10·20대를 훈계하는 꼰대짓이라는 비겁한 주장이 있나 보다”라며 “전혀 동의할 수 없다”고 강조했다.이어 “의문문에 ‘노’를 붙여 사용하는 것은 경상도 말 용법에 맞나 맞지 않나가 아니라, 고(故) 노무현 대통령을 조롱하고 폄훼하는 잘못된 행위임을 분명히 알려야 한다고 생각한다”면서 “청년들도 의문문에 ‘노’를 붙여 사용하는 것이 잘못된 혐오 표현임을 알고 더 이상 사용하지 말아야 한다”고 덧붙였다.조 전 대표는 이와 더불어 자신의 SNS에 10대들의 ‘극우 혐오 표현’을 지적하는 뉴스 기사를 공유했다.한편 경남 거제시 출신으로 초·중·고등학교를 거제시에서 다닌 원이는 자신의 유튜브 채널에서 ‘네이티브’ 거제 사투리를 사용하고 자신의 고향에 대한 자부심을 드러내 세대를 넘나드는 사랑을 받고 있다.