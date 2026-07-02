국힘 “원 구성 협조 불가” 보이콧… 7개 상임위원장 ‘강제 배정’ 거부

세줄 요약 국민의힘은 민주당이 법사위원장 포함 11개 상임위원장을 일방 선출한 데 반발해 당분간 국회 일정을 보이콧하기로 했다. 7개 위원장 강제 배정도 거부하며, 원 구성 협조 불가와 강경 투쟁 방침을 당론으로 정했다. 민주당 상임위원장 일방 선출 반발

국민의힘, 국회 일정 전면 보이콧 결정

7개 위원장 강제 배정 수용 거부

이미지 확대 2일 국회에서 열린 법제사법위원회 제1차 전체회의에서 위원장인 더불어민주당 서영교 의원이 산회를 선언하고 있다. 국민의힘 소속 위원들은 이날 회의에 불참해 자리가 비어 있다. 2026.7.2.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2일 국회에서 열린 법제사법위원회 제1차 전체회의에서 위원장인 더불어민주당 서영교 의원이 산회를 선언하고 있다. 국민의힘 소속 위원들은 이날 회의에 불참해 자리가 비어 있다. 2026.7.2.

연합뉴스

2026-07-03 5면

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국민의힘은 2일 더불어민주당의 후반기 국회 일방 원 구성에 응하지 않고 당분간 모든 국회 일정을 보이콧하기로 했다. 민주당이 강제 배정한 7개 위원장도 받지 않고 강경 투쟁에 나서기로 당론을 모았다. 국민의힘은 이날 오후 국회에서 열린 의원총회에서 지난달 30일 민주당의 법제사법위원장 포함 11개 상임위원장 일방 선출에 대한 대응 방안을 논의했다. 정점식 원내대표는 의원총회 후 “이 상태대로 원 구성에 협조할 수 없다는 결론을 냈다”며 “더 강한 투쟁을 통해서 나아갈 수밖에 없다”고 말했다.특히 정 원내대표는 “민주당이 왜 법사위를 고집하느냐. 이재명 대통령의 재판 취소를 위한 공소취소 특검법 처리를 위한 것”이라며 “이 모든 부분이 맞물려있기에 우리 당은 법사위원장 포함한 11개 상임위 일방적으로 가져간 민주당의 1차 원구성에 동의할 수 없기에 향후 원구성에도 협조할 생각 없다는 분명한 투쟁 방향을 설정했다”고 전했다.일각에서는 국민의힘이 7개 위원장을 수용하는 ‘실리형 플랜B’를 검토할 수 있다는 전망이 나왔으나 이날 의총에서는 “출구전략 없이 강력 투쟁해야 한다는 의견이 초선 의원들에게서 많이 나왔다”고 김승수 원내수석부대표가 전했다. 민주당이 공소취소 특검법 철회를 약속하면 법사위원장을 양보하자는 의견도 일부 나왔으나 일단 민주당의 독자적 상임위 운영에는 협조하지 않는 것으로 당론을 모았다.이에 한병도 민주당 원내대표는 입장문을 통해 “제1야당의 책무를 스스로 포기한 최악의 정치적 직무유기”라고 비판했다. 한 원내대표는 “국민의힘이 내세운 법사위 반환과 의회 독재 주장은 국회 마비를 정당화하려는 기만적 프레임에 불과하다”고 일축했다.앞서 민주당은 이날 검찰의 보완수사권 폐지를 다루는 형사소송법 개정 태스크포스(TF)를 구성하기로 했다. 한 원내대표는 “TF에서 수사권과 기소권의 완전한 분리, 보완수사권 폐지라는 시대적 과제를 빈틈없이 완수할 방안을 신속히 강구하겠다”고 했다. 민주당 소속 서영교 법사위원장도 이날 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 전체회의를 열고 법안심사1소위 배정을 강행했다.