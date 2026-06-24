[속보] 정청래, 민주당 대표 전격 사퇴…연임 도전 수순 전망

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[속보] 정청래, 민주당 대표 전격 사퇴…연임 도전 수순 전망

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-06-24 09:58
수정 2026-06-24 09:58
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더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.6.24. 연합뉴스
더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.6.24. 연합뉴스


정청래, 민주당 대표 전격 사퇴…연임 도전 수순 전망

문경근 기자
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