정치 국회 [속보] 정청래, 민주당 대표 전격 사퇴…연임 도전 수순 전망 문경근 기자 입력 2026-06-24 09:58 수정 2026-06-24 09:58 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/06/24/20260624500046 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.6.24. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.6.24. 연합뉴스 정청래, 민주당 대표 전격 사퇴…연임 도전 수순 전망 문경근 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지