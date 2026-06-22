“나도 대선 패배 책임지고 사퇴했다”…송영길, 연일 정청래 압박

세줄 요약 송영길 더불어민주당 의원이 지방선거 결과 해석을 둘러싼 정청래 대표의 판단을 비판하며 연임 포기를 거듭 촉구했다. 그는 대선 패배 뒤 당대표직을 내려놓은 자신의 사례를 들며 책임 정치의 필요성을 강조했고, 당 통합과 이재명 정부 지원이 더 중요하다고 말했다. 지방선거 평가 둘러싼 정청래 연임 포기 촉구

대선 패배 책임 지고 사퇴한 사례로 압박

당 통합과 이재명 정부 뒷받침 강조

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 5일 국회에서 송영길 전 대표를 면담 후 배웅하고 있다.2026.3.5 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 5일 국회에서 송영길 전 대표를 면담 후 배웅하고 있다.2026.3.5 안주영 전문기자

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송영길 더불어민주당 의원이 연일 정청래 민주당 대표를 향해 당 대표 연임 포기를 촉구했다.송 의원은 22일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 이번 지방선거 결과에 대해 “정 대표 측은 승리라고 보고 있지만 이재명 대통령이나 상당수 의원은 패배 측면이 크다고 보고 있다”며 “상황 진단이 다르면 해법도 달라질 수밖에 없다”고 지적했다.그는 2022년 대선 패배 직후 당대표직에서 물러난 자신의 사례를 언급하며 정 대표를 우회적으로 비판했다. 이어 “당시 이재명 후보는 저에게 당대표를 사퇴하지 말라고 만류했다”며 “하지만 저는 대선 패배 책임을 지고 바로 다음 날 대표직을 사임했다”고 말했다.송 의원은 자신의 당대표 출마 여부와 관련해서는 “정 대표가 어떤 결정을 할지 지켜보고 있다”고 밝혔다. 그는 “내가 당대표가 되는 것이 중요한 게 아니라 민주당이 이번 상처를 어떻게 보듬고 통합해 이재명 정부를 뒷받침할지가 중요하다”며 “전당대회가 당의 진로를 결정하는 중요한 계기가 돼야 한다”고 강조했다.앞서 송 의원은 전날 KBC ‘뉴스메이커’에 출연해 “정청래 지도부가 정면으로 대통령과 싸우겠다고 출마하는데, 이를 정리하지 못하면 집권당이 어떻게 되겠나. 당이 무너지면 레임덕으로 가는 것”이라고 직격했다.