조국, 민주당에 10가지 공개질문…“우린 숫자 채우기용인가”

세줄 요약 조국 전 대표가 평택을 재선거 공천 경위를 두고 민주당에 10가지 공개질문을 던졌다. 그는 과거 무공천 사례와 달리 왜 이번엔 공천했는지, 득표율 차이는 무엇인지 따졌고, 조국혁신당을 숫자 채우기용으로만 보는지 비판했다. 평택을 재선거 공천 경위에 대한 공개질문 제기

과거 무공천 사례와 이번 공천의 차이 지적

조국혁신당 역할을 숫자 채우기용이라 비판

이미지 확대 지난 16일 경기 평택시에서 거리 인사를 하고 있는 조국 후보. 조국 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 16일 경기 평택시에서 거리 인사를 하고 있는 조국 후보. 조국 페이스북 캡처

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조국 전 조국혁신당 대표가 더불어민주당을 향해 경기 평택을 국회의원 공천 경위에 대한 답변을 요구했다.조 전 대표는 이날 페이스북에 ‘평택을 재선거와 관련하여 민주당이 답해야 할 10가지 질문’이라는 제목의 글을 올렸다.그는 “과거 민주당 귀책 사유 지역에 무공천했던 것과 달리, 이번에는 왜 공천했나”라며 “김 후보(28.77%)는 평택시장 당선자 민주당 최원용 후보 득표율(59.76%), 민주당 평택시 비례득표율(50.9%)에 비해 왜 훨씬 적은 지지를 받았나”라고 했다.이어 “조 후보(27.24%)는 조국혁신당 평택시 비례득표율(7.59%)에 비해 왜 훨씬 많은 지지를 받았나”라며 “민주당 지지자들의 절반 정도는 왜 조 후보에게 투표했는가”라고 했다.그러면서 “조 후보가 김 후보와 똑같은 방식으로 대부업체를 사실상 소유하고 대리인을 통해 운영하고 있었다는 의혹이 여러 언론 보도를 통해 드러났다면, 민주당과 김 후보는 이를 전혀 비판하지 않았을 것인가”라고 말했다.조 전 대표는 “당 자체 여론조사에서 ‘샤이 유의동’을 간과하고 단일화 없이도 이긴다고 판단한 것 아닌가”라며 “박지원 민주당 의원은 선거 기간 내내 조 후보 사퇴를 요구했는데, 민주당이 생각하는 단일화는 ‘조국혁신당 후보 사퇴를 통한 단일화’일 뿐인가”라고 했다.그는 “민주당은 2028년 총선에서도 조국혁신당 후보에게만 사퇴를 강박하는 전략을 취할 것인가”라며 “민주당은 6·3 선거 전 합당을 제안했으나 내부 이견으로 합당을 중단했고, 6·3 선거 기간 중에는 단일화도 거부했고 합당도 없다고 선언했다. 이제 민주당에 조국혁신당은 상임위와 본회의 표결 시 숫자 채우기를 위해 필요한 존재에 불과한가”라고 했다.