[속보] 오세훈 “장동혁 국민의힘 지도부 수명 다해”

세줄 요약 오세훈 서울시장이 장동혁 국민의힘 대표의 재선거 주장에 대해 지도부 수명이 다했다며 사실상 사퇴를 요구했다. 그는 지도부가 이미 결정적 타격을 입었다고 했고, 의원총회에서 거취와 재선거 추진의 정략성까지 충분히 논의돼야 한다고 말했다. 오세훈, 장동혁 지도부 수명 다했다 비판

재선거 주장에 정략성 의혹 제기

의원총회서 거취·대응 논의 촉구

이미지 확대 입장 밝히는 오세훈 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하기 전 취재진에게 입장을 밝히고 있다. 2026.6.17 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 입장 밝히는 오세훈 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하기 전 취재진에게 입장을 밝히고 있다. 2026.6.17 이지훈 기자

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오세훈 서울시장이 전국 재선거를 주장하고 있는 장동혁 국민의힘 대표를 향해 사실상 사퇴를 요구했다.오 시장은 17일 이른바 ‘명태균 사건’ 피고인 신문과 결심공판 출석을 위해 서울중앙지법을 방문한 자리에서 “이미 장동혁 지도부는 수명을 다했다고 생각한다”며 “지도력이 결정적으로 타격을 받았기 때문”이라고 했다.그는 이날 오후 국민의힘 의원총회가 예정된 점을 간접 거론하며 “그런 만큼 의원총회에서 충분하고 심도 있는 논의가 다뤄져야 한다”며 “장동혁 지도부의 거취와 아울러 이번 재선거 주장이 다분히 본인의 정치적 입지를 강화하기 위한 정략적인 구호라는 점에 초점이 맞춰져 충분한 논의가 이뤄지기를 바란다”고 했다.장 대표는 6·3 지방선거 당시 일부 투표소의 투표용지 부족 사태를 이유로 서울시를 포함한 7개 광역단체에 대한 선거 소청을 제기하며 재선거를 추진 중이다.오 시장은 전날 소셜미디어(SNS)를 통해서도 당 지도부가 자리보전용 구호를 중단하고 국민의 목소리에 귀를 기울여야 한다고 비판했다.