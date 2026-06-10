정청래 “李대통령 지선 평가에 공감…비판 겸허히 받들 것”

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정청래 “李대통령 지선 평가에 공감…비판 겸허히 받들 것”

강동용 기자
강동용 기자
입력 2026-06-10 10:52
수정 2026-06-10 10:52
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“지방선거 평가위원회 만들어 백서 발간할 것”
“여당은 여당다워야…국민 이기는 정권 없어”

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정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.6.10 연합뉴스
정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.6.10 연합뉴스


정청래 더불어민주당 대표는 6·3 지방선거 결과와 관련해 “선거 과정에서 확인된 비판과 질책도 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 가다듬는 계기로 삼겠다”고 10일 밝혔다.

정 대표는 이날 지방선거 이후 국회에서 처음 열린 공개 최고위원회의에서 “민주당은 항상 더욱 겸손하고 낮은 자세로 선거에서 확인된 민심을 다각도로 살피겠다”고 말했다.

그는 “이재명 대통령의 6·3 지방선거에 대한 평가와 인식에 공감한다”며 “지방선거 결과에 대해 잘한 것은 잘했다, 못한 것은 못했다, 반성할 것은 반성하겠다, 성찰할 것은 성찰하겠다고, 공과를 냉철하게 진단할 수 있도록 평가위원회를 만들어 백서를 발간하겠다”고 공언했다.

앞서 정 대표는 지난 4일 지선 결과에 대해 “전국적으로 큰 승리를 거뒀다”고 평가했다. 반면 이 대통령은 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서 “이겨야 되는 곳을 졌다고 하면 최소한 성공은 아니다”라며 온도 차를 보였다.

정 대표는 이 대통령의 유럽 순방에 대해선 “이 대통령이 역대급 외교 역량과 성과로 대한민국은 국제사회에서 높은 신망을 쌓아가고 있다”며 “이번 유럽 순방에서도 국익 외교, 실용 외교의 지평을 열고 금의환향하시기를 바란다”고 말했다. 정 대표는 전날 이 대통령의 유럽 순방 환송 행사에 불참했는데, 이 대통령의 순방 출국 환송 행사에 불참한 것은 취임 이후 처음이다.



그는 추가 발언에서 “야당은 야당다울 때 국민의 지지를 얻을 수 있고, 여당은 여당다울 때 국민의 지지를 얻는다”면서 “국민을 이기는 정권은 없다. 국민은 영원하고 정권은 짧다”고 했다.
강동용 기자
세줄 요약
  • 지선 결과 비판·질책 겸허히 수용
  • 이재명 대통령 평가에 공감 표명
  • 평가위원회·백서 발간 추진 예고
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