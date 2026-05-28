우원식 “계엄 막는 개헌 못해 아쉬워…퇴임 후 당원으로서 역할할 것”

국회서 ‘퇴임 기자회견’ 열어 소회 밝혀

“임기 시작 때 세운 역점과제 95% 달성”

이미지 확대 우원식 국회의장이 제22대 국회 전반기 의장 임기 종료를 하루 앞둔 28일 국회에서 열린 퇴임 기자회견에서 소회를 밝히고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 우원식 국회의장이 제22대 국회 전반기 의장 임기 종료를 하루 앞둔 28일 국회에서 열린 퇴임 기자회견에서 소회를 밝히고 있다. 2026.5.28 연합뉴스

이미지 확대 우원식 국회의장이 상반기 국회 종료를 앞둔 28일 서울 여의도 국회 접견실에서 열린 퇴임 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 우원식 국회의장이 상반기 국회 종료를 앞둔 28일 서울 여의도 국회 접견실에서 열린 퇴임 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스

세줄 요약 우원식 국회의장은 퇴임 기자회견에서 불법 비상계엄을 다시 못 하게 하는 개헌을 끝내지 못해 아쉽다고 밝혔다. 계엄 권한을 승인권으로 바꾸고 48시간 뒤 자동 해제되게 해야 한다고 강조했다. 임기 중 최대 성과로는 12·3 비상계엄 해제를 꼽았고, 퇴임 뒤에는 당원으로서 민주당과 국민을 위해 역할하겠다고 했다. 불법 비상계엄 재발 막는 개헌 미완성 아쉬움

계엄 권한 승인권 전환·48시간 자동해제 주장

퇴임 뒤 당원으로 민주당·국민 위한 역할 예고

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우원식 국회의장은 28일 “불법 비상계엄을 다시 못하게 하는 개헌을 완수하지 못해 아쉽다”고 밝혔다.우 의장은 이날 국회에서 퇴임 기자회견을 열어 “현재 국회는 계엄 해제권만 있어서 (대통령이) 해제만 못 하게 하면 계엄을 성공하는 것 아닌가”라며 “(계엄 권한을) 승인권으로 전환하고, 아무리 막아도 48시간이 지나면 자동 해제되도록 해서 불법 계엄을 원천적으로 막아야 하는데 그걸 못해 참으로 아쉽다”고 말했다.그는 임기 중 최대 성과로 ‘12·3 비상계엄 해제’를 꼽았다. 우 의장은 “12·3 비상계엄을 해제하는 데 앞장선 것은 참 잘한 일이었다”며 “(계엄 당시) 국회에 들어오면서 동트기 전에 계엄을 끝내야 하고, 상대(대통령)가 검사 출신이니 절차를 잘 지키지 않으면 큰일 나겠다는 두 가지 생각을 했다”고 회고했다.퇴임 이후 6·3 지방선거에서의 역할론도 시사했다. 우 의장은 선거 지원 계획을 묻는 질문에 “의장을 하느라 민주당을 탈당한 거라 자동 복당된다”며 “당원으로서 필요한 역할을 해야 할 것”이라고 전했다. 또한 “민주당에서 가장 오래된 사람 중의 한 사람이다. 민주당의 역할이 중요하다고 생각한다”고 강조했다. 향후 행보에 대해선 “(의장 임기 중에) 정말 국민을 사랑하게 됐는데 이 마음을 가지고 어디에 있든 국민과 민주주의, 사회적 약자를 위해 할 수 있는 일에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.국회의장의 중립성 논란과 관련해서는 “의장 중립에 대한 여러 말씀도 있었다”며 “만약 중립을 여야 양편 가운데서 가만히 있는 것이라고 한다면 앞으로 국회는 점점 더 어려워지게 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “우선은 여야 합의가 가장 중요하나 어떻게든 민심의 방향으로 해법을 찾는 것이 지금 같은 정치 구조에서 국회의장의 역할”이라고 설명했다.아울러 우 의장은 “임기를 시작하며 의욕적으로 세운 계획이 있었는데 역점 과제를 94.9% 달성했다”고 강조했다. 주요 성과로는 ▲국민주권 정신을 국회 공간에서 구현 ▲국회 사회적 대화로 국회 본연 기능 강화·확장 ▲국회 탄소중립 로드맵 마련 ▲꼭 필요한 입법을 진전시킨 것 등을 제시했다.