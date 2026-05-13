[속보] 22대 후반기 국회의장 후보에 ‘친명’ 조정식

세줄 요약 22대 국회 후반기 국회의장 후보로 더불어민주당 조정식 의원이 선출됐다. 6선인 조 의원은 권리당원 온라인 투표 20%와 의원총회 현장 투표 80%를 합산한 결과 과반을 얻어 박지원, 김태년 후보를 앞섰다. 여당 몫 국회부의장 후보에는 남인순 의원이 뽑혔고, 국회는 20일 본회의에서 의장단을 최종 선출할 예정이다. 조정식, 22대 후반기 국회의장 후보 선출

권리당원·의원총회 합산 과반 득표로 승리

국회부의장 후보 남인순·박덕흠 선출

이미지 확대 제22대 국회 후반기 국회의장 선거에 나선 더불어민주당 조정식 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제22대 국회 후반기 국회의장 선거에 나선 더불어민주당 조정식 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

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22대 국회 후반기 국회의장 후보로 조정식 더불어민주당 의원이 13일 선출됐다.6선 조 의원은 지난 11~12일 진행된 권리당원 온라인 투표 20%와 이날 국회에서 열린 의원총회에서의 의원 현장 투표(80%)를 합산한 결과 과반을 득표하며 상대 후보인 5선 박지원, 김태년 후보를 누르고 국회의장 후보로 뽑혔다.조 의원은 당내 최다선이자 이재명 대통령 정무특별보좌관 출신의 ‘정책통’이다.국회의장은 원내 1당이 내는 것이 관례다. 각 당이 의장, 부의장 후보를 추천하면 본회의에서 표결을 거쳐 확정된다.여당 몫 국회부의장 후보로는 4선 남인순 의원이 같은 4선 민홍철 의원을 누르고 과반 득표해 선출됐다.앞서 국민의힘은 이날 오전 의원총회를 열고 야당 몫 국회부의장 후보로 4선 박덕흠 의원을 선출한 바 있다.국회는 오는 20일 본회의를 열고 후반기 국회의장단 최종 선출을 위한 표결을 진행한다.