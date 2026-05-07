민주 첫 연임 원내대표 한병도… “특검법, 지선 후에 판단하겠다”

靑에 발맞추고 선거 영향 최소화

“입법으로 李 지원할 골든타임”

전당대회 앞두고 역할 커질 듯

이미지 확대 6일 연임에 성공한 한병도 더불어민주당 원내대표가 국회에서 열린 원내대표 선출 의원총회에서 정견 발표를 하며 엄지를 들어보이고 있다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 6일 연임에 성공한 한병도 더불어민주당 원내대표가 국회에서 열린 원내대표 선출 의원총회에서 정견 발표를 하며 엄지를 들어보이고 있다.

안주영 전문기자

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세줄 요약 한병도 더불어민주당 원내대표가 연임에 성공해 첫 연임 사례를 남겼다. 그는 윤석열 정권 조작기소 특검법 논의 시점을 6·3 지방선거 이후로 못박고, 국민과 당원 의견 수렴 뒤 판단하겠다고 했다. 당은 선거 승리와 국정 동력 확보에 집중할 전망이다. 민주당 첫 연임 원내대표로 한병도 선출

특검법 논의 시점, 지방선거 이후로 못박음

지선 승리로 국정 동력 확보 의지 강조

2026-05-07 6면

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연임에 성공한 한병도 더불어민주당 원내대표는 6일 최대 현안으로 떠오른 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’ 논의 시점을 6·3 지방선거 이후로 못박았다. 이재명 대통령이 ‘국민적 의견 수렴과 숙의’를 강조하며 사실상 속도 조절을 주문한 데 발맞춘 것으로 선거에 미칠 영향을 최소화하려는 의도도 있는 것으로 풀이된다.민주당은 이날 국회에서 의원총회를 열고 단독으로 입후보한 한 원내대표를 새 원내 사령탑으로 선출했다. 민주당 원내대표가 연임한 것은 처음이다. 그는 내년 5월까지 1년간 원내대표직을 수행한다.한 원내대표는 원내 수장 복귀 일성으로 “국정조사를 통해서 온 국민이 정치 검찰의 추악한 민낯을 확인했다”며 “특검을 통한 진실규명과 사법 정의 회복은 민주당이 반드시 해야 할 일”이라고 강조했다. 이어 “특검법 처리 시기, 절차, 내용과 관련해서는 지방선거 이후에 국민과 당원의 의견을 수렴하고 숙의 절차를 충분히 거쳐 판단하도록 하겠다”며 처리 시점을 선거 이후로 처음 못 박았다.한 원내대표 앞에는 특검법 외 검찰 보완수사권 폐지 관련 형사소송법 개정, 22대 국회 후반기 원 구성 등 까다로운 과제가 산적해 있다. 이재명 정부 초반 국정동력을 좌우할 지방선거도 한 달이 채 안 남았다. 그는 의원들을 향해 “선거는 누가 더 절박하고 더 간절하게 임하는 정당이 승리할 것”이라면서 “지금부터 우리는 모든 열정과 땀을 지방선거 승리를 위해서 쏟았으면 좋겠다”고 강조했다.한 원내대표는 당선 수락 연설에서도 “앞으로 1년이 골든타임”이라면서 “지방선거 승리부터 중동 위기 극복과 민생 회복까지 할 일이 산적하다”고 말했다. 그러면서 “민주당이 신발 끝을 다시 조여야 한다”면서 “지방선거 압승으로 국정운영의 동력을 확보하고 국회에서 입법으로 대통령을 든든하게 지원하도록 하겠다”고 했다.특히 정청래 대표가 오는 8월 전당대회에서 연임 도전을 위해 사퇴할 경우 공정한 규칙 수립 등 안정적 관리도 그의 몫이 될 전망이다. 일각에선 지선 이후 전당대회 국면에 돌입할 경우 당권파와 비당권파간 격돌이 예상되면서 한 원내대표의 역할이 더 중요해질 수 있다는 관측이 나온다.