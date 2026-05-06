‘84세’ 최고령 의원 박지원의 도전…“국회의장 끝나면 손주 곁으로”

세줄 요약 박지원 더불어민주당 의원이 22대 후반기 국회의장 선거 출마 의지를 밝히며 마지막 정치 인생을 걸겠다고 했다. 그는 이재명 대통령과 당의 성공을 위해 끝까지 뛰고, 선거 뒤에는 가족 곁으로 돌아가겠다고 말했다. 박지원, 22대 후반기 국회의장 출마 선언

마지막 정치 인생을 걸겠다는 의지 표명

선출 뒤 가족 곁으로 돌아가겠다는 계획

이미지 확대 박지원 국회의장 후보. 2026.4.29 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 박지원 국회의장 후보. 2026.4.29 안주영 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

22대 후반기 국회의장 선거에 나선 박지원 더불어민주당 의원이 정치 인생을 건 ‘배수의 진’을 치겠다는 의지를 드러냈다.박 의원은 지난 5일 페이스북에 “저 박지원을 보내 달라. 국민과 나라, 이재명 대통령을 위해서 마지막을 불사르겠다”고 했다. 그는 “DJ 집권 말 ‘이인제는 대통령, 박지원은 국회를 맡아 정치를 계속하자’는 제안도 있었지만 단연코 거절했다”며 “DJ를 충성스럽게 끝까지 모시겠다고 했다. 결국 고 노무현 전 대통령을 우리 당 후보로, 대통령으로 만들었다”고 했다.박 의원은 “윤석열 타도와 이재명 살리기를 위해 방송에 수천 회 출연하며 이재명 정부의 성공과 우리 당의 문제 해결을 지원해 왔다”고 했다. 이어 “김대중 전 대통령 내외분을 끝까지 충성스럽게 모셨듯 마지막 정치 인생을 국민과 당원, 이재명 대통령께 충성을 다해 성공한 대통령이 되도록 하겠다”고 약속했다. 그러면서 “국회의장으로서 여러분의 재선과 정권 재창출을 위해 마지막을 불사르겠다. 그 후에는 나를 기다리는 두 딸과 사위, 손자들 곁으로 돌아가겠다”고 했다.박 의원은 5선 중진이다. 김대중 정부 청와대 비서실장, 문화관광부 장관 등을 거쳐 문재인 정부 국가정보원장을 역임했다. 박 의원 외 민주당에서는 6선의 조정식, 5선의 김태년 의원이 출사표를 던졌다.