‘84세’ 최고령 의원 박지원의 도전…“국회의장 끝나면 손주 곁으로”

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‘84세’ 최고령 의원 박지원의 도전…“국회의장 끝나면 손주 곁으로”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-05-06 15:50
수정 2026-05-06 15:50
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  • 박지원, 22대 후반기 국회의장 출마 선언
  • 마지막 정치 인생을 걸겠다는 의지 표명
  • 선출 뒤 가족 곁으로 돌아가겠다는 계획
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박지원 국회의장 후보. 2026.4.29 안주영 전문기자
박지원 국회의장 후보. 2026.4.29 안주영 전문기자


22대 후반기 국회의장 선거에 나선 박지원 더불어민주당 의원이 정치 인생을 건 ‘배수의 진’을 치겠다는 의지를 드러냈다.

박 의원은 지난 5일 페이스북에 “저 박지원을 보내 달라. 국민과 나라, 이재명 대통령을 위해서 마지막을 불사르겠다”고 했다. 그는 “DJ 집권 말 ‘이인제는 대통령, 박지원은 국회를 맡아 정치를 계속하자’는 제안도 있었지만 단연코 거절했다”며 “DJ를 충성스럽게 끝까지 모시겠다고 했다. 결국 고 노무현 전 대통령을 우리 당 후보로, 대통령으로 만들었다”고 했다.

박 의원은 “윤석열 타도와 이재명 살리기를 위해 방송에 수천 회 출연하며 이재명 정부의 성공과 우리 당의 문제 해결을 지원해 왔다”고 했다. 이어 “김대중 전 대통령 내외분을 끝까지 충성스럽게 모셨듯 마지막 정치 인생을 국민과 당원, 이재명 대통령께 충성을 다해 성공한 대통령이 되도록 하겠다”고 약속했다. 그러면서 “국회의장으로서 여러분의 재선과 정권 재창출을 위해 마지막을 불사르겠다. 그 후에는 나를 기다리는 두 딸과 사위, 손자들 곁으로 돌아가겠다”고 했다.

박 의원은 5선 중진이다. 김대중 정부 청와대 비서실장, 문화관광부 장관 등을 거쳐 문재인 정부 국가정보원장을 역임했다. 박 의원 외 민주당에서는 6선의 조정식, 5선의 김태년 의원이 출사표를 던졌다.

문경근 기자
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