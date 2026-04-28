김성태 “그분께 누가 돼 죄송… 뵌 적도, 받은 것도 없다”

국조특위 종합 청문회

세줄 요약 김성태 전 쌍방울 회장이 국회 청문회에서 이재명 대통령과의 공범 관계를 다시 부인했다. 본 적도, 받은 것도 없다고 했고 검찰이 목표를 정해 수사했다고 주장했다. 가족과 동료 17명 구속을 언급하며 압박을 호소했고, 주가조작과 연어 술 파티 의혹도 반박했다. 이재명 대통령 공범 관계 재차 부인

검찰 수사 목표 정해졌다고 주장

주가조작·연어 술 파티 의혹 반박

이미지 확대 쌍방울 대북송금 사건의 핵심 당사자인 김성태(오른쪽) 전 쌍방울 회장이 28일 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 종합청문회에 증인으로 출석해 특위 위원들의 질문에 답하고 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 쌍방울 대북송금 사건의 핵심 당사자인 김성태(오른쪽) 전 쌍방울 회장이 28일 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 종합청문회에 증인으로 출석해 특위 위원들의 질문에 답하고 있다.

홍윤기 기자

2026-04-29 8면

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쌍방울 대북송금 사건의 핵심 당사자인 김성태 전 쌍방울 회장은 28일 국회 국정조사 청문회에서 이재명 대통령과의 공범 관계를 재차 부인했다. 이 대통령을 ‘그분’으로 지칭하며 “누가 돼 죄송스럽다”고 했고 검찰의 수사 목표는 정해져 있었다는 취지의 발언도 했다.김 전 회장은 이날 ‘국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 종합 청문회에 증인으로 출석해 “수원지방법원 재판 시작할 때 이화영 전 경기도 평화부지사하고는 제가 관계돼 있는데, 제가 이 자리에서 실명을 거론하는 것은 그렇고, 그분(이 대통령)에 대한 것은 제가 본 적도 없고, 대가를 받은 것도 없고, 상대를 안 했기 때문에 공범 관계를 부인했다”고 밝혔다.그는 또 “제가 정말 존경하고 지지했던 분(이) 계셨는데, 이 못난 저 때문에 누가 돼서 그 부분은 정말 죄송스럽게 생각한다”며 “속죄도 하고 있다. 저 자신도 창피하다”고 말했다. 그러면서 “사실은 평생에 제 마음속의 영웅이었다”며 “여기 계신 민주당 의원들도 제가 평생 민주당 (지지)했던 사람”이라고 했다. 이를 두고 여권에선 이 대통령을 향한 발언이란 해석이 나왔다.김 전 회장은 ‘이 대통령을 만난 적 있느냐’는 윤상현 국민의힘 의원 질문에는 “없다”고 답했다. ‘이 대통령을 만나 방북 문제나 대북 사업에 대해 상의한 적 있느냐’는 박선원 민주당 의원의 질문에도 “(상의)한 적이 없다”고 했다.김 전 회장은 또 ‘실제 검찰의 목표는 누구였다고 생각하느냐’는 전용기 민주당 의원의 질문에는 “성함을 말씀드리는 것은 부적절한 것 같고 그분이라고만 지칭하겠다”고 했다.김 전 회장은 ‘검찰의 압박을 이야기해달라’는 이건태 민주당 의원의 질의에는 “제 가족, 동료 등 17명 가까운 사람을 구속했다. 친동생, 여동생 남편, 사촌 형, 30년 같이 했던 동료를 잡아놓고 전부 구속했다”면서 “검찰의 ‘검’자만 나와도 사지가 떨려 유서도 몇 번 썼다. 경험하지 못한 사람들은 절대 모를 일”이라고 성토했다.그러나 김 전 회장은 쌍방울 주가조작 의혹에 대해선 “사실이 아니다”라고 반박했고, ‘연어 술 파티’ 의혹에 대해서도 “정확히 술 안 먹었다”고 선을 그었다.특위는 오는 30일 전체회의를 열고 국정조사 결과 보고서 채택 및 불출석·위증 증인 고발 등을 의결할 방침이다. 민주당은 국정조사 이후 특검법 발의 절차에 돌입할 것으로 보인다.