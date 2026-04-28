김성태 “그분께 누가 돼 죄송… 뵌 적도, 받은 것도 없다”

국조특위 종합 청문회

세줄 요약 김성태 전 쌍방울 회장이 국회 청문회에서 이재명 대통령과의 공범 관계를 다시 부인했다. 본 적도, 받은 것도 없다고 했고, 검찰이 가족과 동료 17명을 구속하며 압박했다고 주장했다. 주가조작과 연어 술 파티 의혹도 사실이 아니라고 반박했다. 김성태, 이재명 대통령 공범 관계 재차 부인

검찰이 가족·동료 17명 구속하며 압박 주장

주가조작·연어 술 파티 의혹도 전면 반박

이미지 확대 쌍방울 대북송금 사건의 핵심 당사자인 김성태(오른쪽) 전 쌍방울 회장이 28일 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 종합청문회에 증인으로 출석해 특위 위원들의 질문에 답하고 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 쌍방울 대북송금 사건의 핵심 당사자인 김성태(오른쪽) 전 쌍방울 회장이 28일 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 종합청문회에 증인으로 출석해 특위 위원들의 질문에 답하고 있다.

홍윤기 기자

2026-04-29 8면

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쌍방울 대북송금 사건의 핵심 당사자인 김성태 전 쌍방울 회장은 28일 이재명 대통령과의 공범 관계를 재차 부인했다. 이 대통령을 ‘그분’으로 지칭하며 “누가 돼 죄송스럽다”는 발언도 했다.김 전 회장은 이날 ‘국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 종합 청문회에서 “실명을 거론하는 것은 그렇고, 그분에 대한 것은 제가 본 적도 없고, 대가를 받은 것도 없고, 상대를 안 했기 때문에 공범 관계를 부인했다”고 밝혔다.그는 또 “제가 정말 존경하고 지지했던 분도 계셨는데 이 못난 저 때문에 누가 돼서 그 부분은 정말 죄송스럽게 생각한다”며 “속죄도 하고 있고 저 자신도 창피하다”고 말했다. 그러면서 “‘그분’은 제 평생 마음속 영웅이었다”고 했다. 이를 두고 여권에선 이 대통령을 향한 발언이란 해석이 나왔다.김 전 회장은 ‘사건 당시 이 대통령을 만난 적 있느냐’는 윤상현 국민의힘 의원 질문에 “없다”고 답했고, 이후 박선원 더불어민주당 의원의 같은 질문에서도 이를 재확인했다.김 전 회장은 또 ‘실제 검찰의 목표는 누구였냐’는 취지의 전용기 민주당 의원의 질문에는 “성함을 말씀드리는 것은 부적절한 것 같고 그 분이라고만 지칭하겠다”고 했다.김 전 회장은 ‘윤석열 정권 정치검찰로부터 어떤 수준의 압박을 받았는지 이야기해달라’는 이건태 민주당 의원의 질의에는 “제가 나이 어린 검사들이 압박한다고 해서 거기에 휘둘리거나 그런 사람이 아니다”라고 답했다. 이어 “근데 (검찰이) 제 가족, 동료들 등 17명 가까운 사람들을 구속했다”며 “친동생, 여동생 남편, 사촌 형, 30년 같이 했던 동료들 전부 다 잡아넣었다”고 말했다.김 전 회장은 쌍방울 주가조작 의혹과 관련해 “사실이 아닌 것을 자꾸 말씀하시니까 제가 인정을 못 하는 거 아니냐”고 반박했다. ‘연어 술 파티’ 의혹에 대해서도 “술을 안 먹었는데 먹었다고 할 수는 없지 않냐”면서 “정확히 술 안 먹었다”고 선을 그었다.김 전 회장은 경기도의 북한 스마트팜 지원 사업비 500만 달러와 당시 도지사였던 이 대통령의 방북 비용 300만 달러를 북한 측에 대신 지급했다는 혐의 등으로 구속기소돼 재판받고 있다.특위는 오는 30일 전체회의를 열고 국정조사 결과 보고서 채택 및 불출석·위증 증인 고발 등을 의결할 방침이다. 민주당은 국정조사 이후 특검법 발의 절차에 돌입할 것으로 보인다.