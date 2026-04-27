배현진 “방미 장동혁, 엉터리 브로커에 속은 듯”

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표와 배현진 의원이 23일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 2026.02.23. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표와 배현진 의원이 23일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 2026.02.23. 뉴시스

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배현진 국민의힘 의원은 장동혁 대표가 미국 방문 당시 논란과 관련, “브로커나 로비스트 등 엉터리들한테 속아서 간 게 아닌가 추측한다”고 했다.배 의원은 27일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 당 대표와 수석대변인의 방미 인사 직함 관련 메시지가 엇갈린 것과 관련, “본 적 없는 촌극이자 콩트 같은 장면”이라고 했다.그는 “언론인 생활을 10년 했지만, 대표급 인사가 해외 순방을 다녀온 뒤 누구를 만났는지가 보안이라 밝힐 수 없다는 장면은 처음 본다”며 “개인적으로 보안이 아니라 내세울 알맹이가 없었기 때문이라고 판단한다”고 했다.이어 “김진태 강원지사 후보께서 ‘결자해지’라고 딱 정리했다. 그러니까 누가 묶었냐. 누가 이 결의 주인공이냐는 걸 국민이 알고 있기 때문”이라며 “어제 박준태 당대표 비서실장의 얘기는 절박함과 서운함에서 나온 말씀일 수는 있겠지만, 본인들이 자초한 일을 남 탓한다는 비판을 받기에 충분하다”고 진단했다.지난 24일 장 대표의 사퇴 번복 논란에 대해서는 “본인의 거취를 고민하다가 ‘버티면 된다’는 식의 소통 이후 사퇴 불가로 선회한 것 같다”며 “이미 당내에서는 장 대표가 존재감을 감춘다면 아무도 신경 쓰지 않는 사실상의 궐위 상태가 조성됐다고 언급한 바 있다”고 했다.앞서 배 의원은 지난 24일 장 대표를 비난했다는 이유로 당 윤리위원회에 제소됐다. 그는 지난 23일 페이스북에 “최악의 해당 행위는 후보들 발목 잡고 당의 경쟁률을 곤두박질치게 하는 장 대표의 모든 선택임을 본인만 모른다”며 “거울이라도 보고 교체하겠다는 것인가”라고 했다.