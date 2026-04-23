전두환 비자금 환수 길 열린다

‘범죄수익은닉’ 등 103개 법안 통과

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2026-04-24 8면

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수도권 외 지역 대학생의 취업 후 학자금 대출 이자를 면제하는 내용의 학자금상환특별법안 등 100건이 넘는 비쟁점 민생법안이 23일 국회 본회의를 통과했다.본회의를 통과한 법안 103건은 학자금상환특별법안을 비롯해 사내대학원 설치 근거를 마련한 평생교육법 개정안, ‘다문화학생 등’ 용어를 ‘이주배경학생 등’으로 변경하는 초중등교육법 개정안 등 비쟁점 법안들이다.이 중 학자금상환특별법안은 관련 프로그램 구축 등 준비기간 확보를 위해 시행일을 공포 후 6개월로 정했다. 사내대학원 설치 근거를 담은 평생교육법 개정안에는 사내대학·대학원의 입학 자격을 채용 후보자 및 중소기업 종원원까지 확대한 게 특징이다.또 부패범죄와 범죄피해재산의 적용범죄에 법정이자율 초과 수수와 불법사금융업자의 이자 수수의 죄를 추가해 불법사금융을 근절하고자 하는 ‘부패재산몰수법’ 개정안도 본회의 문턱을 넘었다. 현행법상 불법사금융범죄는 범죄피해재산 환부 대상에 포함되지 않아 국가에서 범죄수익을 환수하더라도 피해자들에게 환부할 수 없는 피해 구제상 한계가 있었다. 독립유공자의 자녀 세대까지 보상금 수급 범위를 확대하는 ‘독립유공자예우법’도 의결됐다.우원식 국회의장은 이날 “법제사법위원회를 통과된 법안이 총 241건인데, 오늘 올라온 법은 103건”이라며 “왜 138건은 올라오지 않았는지 잘 납득되지 않는다. 다음 본회의 때는 특별한 사유가 있는 것을 제외한 모든 법안을 상정하겠다”고 했다.한편 국회는 진실·화해를위한과거사정리위원회 상임위원 2명(이호중 서강대 교수·장영수 고려대 명예교수)과 비상임위원 8명 등 국회 몫 추천 위원 10명도 선출하면서 3기 진실화해위 구성이 완성됐다.