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국힘 빠진 6개 정당 대표 ‘초당적 개헌’ 추진
우원식 국회의장과 국민의힘을 제외한 6개 정당 원내대표가 19일 국회의장실에서 열린 ‘초당적 개헌 추진을 위한 연석회의’에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 용혜인 기본소득당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 우 의장, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 한창민 사회민주당 원내대표.
홍윤기 기자
홍윤기 기자
우원식 국회의장과 국민의힘을 제외한 6개 정당 원내대표가 19일 국회의장실에서 열린 ‘초당적 개헌 추진을 위한 연석회의’에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 용혜인 기본소득당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 우 의장, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 한창민 사회민주당 원내대표.
2026-03-20 5면
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