안철수 “이란 다음은 북한…‘참수작전’ 선봉 707특임단 중요”

이미지 확대 국민의힘 안철수 당대표 후보가 17일 오후 서울 여의도 KBS에서 진행된 ‘당대표 후보자 TV토론회’ 참석해 시작을 기다리고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 안철수 당대표 후보가 17일 오후 서울 여의도 KBS에서 진행된 ‘당대표 후보자 TV토론회’ 참석해 시작을 기다리고 있다. 서울신문DB

안철수 국민의힘 의원이 “이란 문제가 해결되면 다음은 북한”이라면서 “(도널드 트럼프 미국 대통령이) 말뿐인 비핵화가 아니라 김정은 지도부를 물리적으로 교체할 가능성도 있을 수 있다”고 말했다.안 의원은 4일 소셜미디어(SNS)를 통해 “그린란드 병합 시도, 베네수엘라 대통령 마두로 포획, 멕시코 마약왕 엘 멘초 사살에 이어 미국은 이란을 전격 공습해 이란 최고지도자 하메네이를 제거했다”며 “이처럼 미국은 군사력을 동원하는 국제정치를 펼치고 있는데 대북정책 또한 이 흐름에서 자유롭지 않다”고 했다.특히 안 의원은 만일을 대비해 우리 군 최정예 부대인 707특임단 위상을 다시 북돋아 줄 필요가 있다고 주장했다.그는 “707특임단이 위상을 회복해 전투력을 완비하는 그 자체만으로 우리는 북한을 압박할 군사적 대안을 손에 쥐고 대화 창구를 열리게 하는 등 주도권을 쥘 수 있다”고 했다.이어 “참수작전을 직접 수행할 707특임단은 12·3 비상계엄에 투입됐다는 오명으로 부대원의 자부심이 무너지는 등 만신창이가 됐다”며 “지금부터라도 707특임단에 씌워진 계엄의 오명을 벗겨내자”고 했다.707특임단은 12·3 비상계엄 발령 때 국회 봉쇄 지시를 받고 투입됐다. 당시 707특임단장 김현태 대령은 특전사를 이끌고 헌법기관인 국회 기능 마비를 노렸다는 이유 등으로 파면됐다.