與 서울시장 경선 후보, 김영배·김형남·박주민·박홍근·전현희·정원오

방금 들어온 뉴스

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-03-02 11:38
수정 2026-03-02 12:08
서울·경기·울산·전남광주 4곳 경선

정청래 더불어 민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다. 2026.2.23 안주영 전문기자
정청래 더불어 민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다. 2026.2.23 안주영 전문기자


더불어민주당은 6·3 지방선거에서 서울·경기·울산·전남광주 등 4곳 지역의 본선 후보에 대해 경선을 진행한다고 2일 밝혔다.

김이수 당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 이러한 내용의 공천 방침을 발표했다.

서울지역 경선에는 김영배·박주민·박홍근·전현희 의원과 정원오 성동구청장, 김형남 전 군인권센터 사무국장 등 6명이 참가한다. 김 위원장은 “공모한 후보 전원을 경선 후보자로 확정했다”고 말했다.

경기도에서는 김동연 현 지사와 권칠승·추미애·한준호 의원, 양기대 전 의원이 경선 주자로 확정됐다.

울산시장 후보를 놓고는 김상욱 의원과 송철호 전 울산시장, 안재현 전 노무현재단 울산지역위원회 상임대표, 이선호 전 청와대 자치발전비서관이 경쟁한다.

통합 선거로 치러지는 전남광주에서는 경우 강기정·김영록·민형배·신정훈·이개호·이병훈·정준호·주철현 예비후보가 경선에 나선다.

당 공관위는 부산시장 경선 후보와 관련해 오는 9~13일 추가 공모에 나선다.
김소라 기자
