與 서울시장 경선 후보, 김영배·김형남·박주민·박홍근·전현희·정원오

서울·경기·울산·전남광주 4곳 경선

더불어민주당은 6·3 지방선거에서 서울·경기·울산·전남광주 등 4곳 지역의 본선 후보에 대해 경선을 진행한다고 2일 밝혔다.김이수 당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 이러한 내용의 공천 방침을 발표했다.서울지역 경선에는 김영배·박주민·박홍근·전현희 의원과 정원오 성동구청장, 김형남 전 군인권센터 사무국장 등 6명이 참가한다. 김 위원장은 “공모한 후보 전원을 경선 후보자로 확정했다”고 말했다.경기도에서는 김동연 현 지사와 권칠승·추미애·한준호 의원, 양기대 전 의원이 경선 주자로 확정됐다.울산시장 후보를 놓고는 김상욱 의원과 송철호 전 울산시장, 안재현 전 노무현재단 울산지역위원회 상임대표, 이선호 전 청와대 자치발전비서관이 경쟁한다.통합 선거로 치러지는 전남광주에서는 경우 강기정·김영록·민형배·신정훈·이개호·이병훈·정준호·주철현 예비후보가 경선에 나선다.당 공관위는 부산시장 경선 후보와 관련해 오는 9~13일 추가 공모에 나선다.