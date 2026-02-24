전남광주 통합부터… ‘1일 1건’ 입법 독주

與 주도로 법사위 통과

전남광주 행정통합을 위한 특별법이 24일 국회 본회의에 상정되면서 2월 임시국회 내 처리 수순에 들어갔다. 이에 6·3 지방선거에서 전남과 광주는 초대 통합특별시장을 뽑게 될 전망이다. 대구경북, 충남대전 통합특별법은 처리가 보류된 가운데 더불어민주당은 다음달 3일까지 3차 상법 개정안, 사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원) 등을 ‘1일 1건’ 처리한다.한병도 민주당 원내대표는 이날 본회의 전 열린 의원총회에서 “오늘부터 8일간 입법 전시상황”이라며 “뚜벅뚜벅 하나씩 민생개혁 법안을 처리해 나갈 것”이라고 밝혔다.당초 민주당은 이날 행정통합특별법을 우선 처리한다는 입장이었다. 하지만 이날 오전 법제사법위원회에서 전남광주통합특별법만 처리되면서 본회의에는 자사주의 원칙적 소각을 의무화하는 내용의 상법 개정안이 우선 상정됐다. 이 개정안은 회사가 자사주를 취득할 경우 1년 내 소각하는 것을 원칙으로 한다.이에 국민의힘이 필리버스터로 맞대응에 나섰다. 첫 번째 반대토론 주자로 나선 윤한홍(정무위원장) 국민의힘 의원은 “우리 당이 국민들에게 걱정과 실망을 안겨 드려서 이재명 정부와 여당이 일방적으로 추진하는 법안에 대한 비판을 할 자격이 있는지 고민했다”면서도 “토론 없이 처리되는 이 법안이 경제에 미칠 부작용에 대해 고민해 보자는 마음으로 이 자리에 섰다”고 했다.민주당은 24시간 후 필리버스터를 끝내고 상법 개정안을 표결 처리할 예정이다. 이후 법왜곡죄(형법 개정안), 재판소원법(헌법재판소법 개정안), 대법관 증원법(법원조직법 개정안) 순으로 사법개혁 법안을 처리한다. 이어 국민투표법 개정안, 전남광주통합특별법과 연계 법안인 지방자치법 개정안 그리고 아동수당법 개정안을 차례로 상정한다.앞서 이날 법사위에서는 민주당 주도로 전남광주통합특별법이 가결됐다. 국민의힘은 ‘졸속 입법’이라고 항의하며 거수 표결에 참여하지 않았다. 함께 상정됐던 대구경북통합특별법, 충남대전통합특별법은 처리가 보류됐다. 추미애 법사위원장은 “충남대전은 시민 찬성 여론이 높지 않고 대구시의회가 통합 추진을 말아 달라는 성명을 발표했다”며 보류 사유를 설명했다.여당은 추가로 논의를 하겠다는 입장이다. 천준호 민주당 원내운영수석부대표는 법사위 직후 열린 기자간담회에서 “시간이 충분하지는 않지만 내부의 의견을 정돈할 수 있다면 2월 임시국회 중에서라도 충분히 재논의하고 필요하다면 입법 절차를 추진할 수 있다는 입장”이라고 밝혔다. ﻿다만 필리버스터 일정을 고려하면 대구경북통합특별법과 충남대전통합특별법은 이달 내 처리가 어렵다. 3월까지 논의가 넘어간다면 6월 지방선거, 7월 통합특별시 출범 일정을 맞추기가 빠듯할 것이란 분석도 나온다.법사위 소속 나경원 국민의힘 의원은 “통합 자체에 반대하는 것이 아니라 법안이 완전하지 않기 때문에 법을 제대로 만들어서 수렴하자는 게 우리의 주장이었다”며 “국민의힘이 대구·경북과 대전·충남의 통합을 반대했다는 식으로 핑계를 대고 있다”고 말했다.야당이 ‘사법파괴 3대 악법’이라고 주장해 왔던 법왜곡죄·재판소원·대법관 증원법 등을 민주당이 강행 처리하려는 것과 관련해서도 송언석 국민의힘 원내대표는 의원총회에서 “대한민국 사법 시스템을 파괴하고 헌법을 무력화하는 전체주의적인 독재 행위를 즉각 중단할 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.한편 공천헌금 1억원 수수 혐의로 구속영장이 청구된 강선우 무소속 의원에 대한 체포동의안은 재석 263명 중 찬성 164명, 반대 87명, 기권 3명, 무효 9명으로 가결됐다. 무기명 투표로 진행되는 체포동의안은 재적의원 과반 출석에 출석의원 과반 찬성으로 의결된다. 민주당은 당론을 정하지 않고 개별 의원의 판단에 맡겼다.강 의원은 표결에 앞선 신상발언에서 “1억원은 제 정치생명을, 제 인생을 걸 어떠한 가치도 없다”며 “김경 의원을 처음 만나 의례적으로 건네진 선물을 무심한 습관에 잊었고, 이후 1억을 반환했다”고 주장했다.