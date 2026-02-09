김진태, 국회에서 ‘삭발 시위’…“이렇게까지 안 하려고 했는데” [포착]

김진태, 강원특별법 처리 촉구하며 ‘삭발’
김진태 강원특별자치도 도지사가 9일 오후 서울 여의도 국회 본청 계단에서 열린 ‘강원특별법 3차 개정안의 조속한 입법’ 촉구 대회에서 삭발을 하고 있다.2026.02.09 뉴시스
김진태 강원도지사는 9일 국회를 방문해 ‘강원특별법 3차 개정안’ 통과를 촉구하며 삭발 시위를 벌였다.
강원특별자치도 범국민추진협의회는 이날 서울 여의도 국회 본청 앞에서 도민 3000여명이 모인 가운데 상경집회를 열고 강원특별법에 대한 조속한 처리 필요성을 강조했다.
김 지사는 참석자 가운데 가장 먼저 삭발하고 강원특별법 처리에 대한 목소리를 높였다. 김시성 도의장 등도 삭발에 동참했다.
강원도에 따르면 강원특별법 3차 개정안은 자치권 강화와 규제 완화를 담은 무쟁점 법안으로, 2024년 9월 한기호·송기헌 국회의원이 공동대표로 여야 의원 105명이 공동 발의했다. 하지만 국회 행정안전위원회 법안심사소위원회 문턱을 넘지 못한 채 1년 넘게 심사가 지연되고 있다.
강원도는 최근 대전·충남, 광주·전남 등 광역 행정통합 특별법 논의가 급물살을 타는 상황에서 이미 국회에 발의돼 준비가 끝난 강원특별법 3차 개정안부터 처리돼야 한다는 입장을 분명히 하고 있다. 통합 자체를 반대하는 것이 아니라, 기존 특별자치도 제도의 완결이 선행돼야 한다는 ‘순서론’이다.
김 지사는 이날 도민들을 향해 “여러분들을 이 자리까지 오게 해서 면목이 없다”며 “저희도 이렇게까지는 안 하려고 했다. 5극이라는 행정통합시도에 공공기관, 재원 등 모든 걸 다 퍼주고 강원특별법에 대해선 한 번도 회의를 열지 않았기 때문에 가만히 있을 수 없었다”고 말했다.
그러면서 “특별자치도가 강원도만 있는 것이 아니다. 어제(8일) 전북, 세종 단체장을 긴급히 만나 힘을 보태기로 했다”며 “강원도만을 믿고 큰 기대를 하겠다고 한다. 우리가 분연히 일어섰기 때문에 3특과 행정수도특별법이 국회에서 반드시 상정될 것으로 믿는다”고 강조했다.
한편 강원 홍천·횡성·영월·평창군을 지역구로 둔 유상범 국민의힘 의원도 이날 시위에 참석해 “강원도가 언제까지 이런 푸대접을 받아야 하나”라며 “(개정안이) 2월에 반드시 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
